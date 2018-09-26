Katı atıklar 40 bin haneyi aydınlatıyor
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesiste, katı atıklardan elde edilen metan gazından üretilen elektrikle 40 bini aşkın konutun aydınlatma ihtiyacının karşılandığı bildirildi.
Tesisin kentin modernleşmesine de katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tesisin aynı zamanda kadınlar için de önemli bir istihdam yerine dönüştüğünü kaydetti. Çiftçi, kentteki 40 bin konutun enerji ihtiyacının tesis sayesinde karşılandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “İlçelerimizdeki çöpleri büyük tırlarla şehir merkezine getiriyor ve ayrıştırıyoruz. Biyolojik atıklardan enerji elde ediliyor, zararlı atıklar ise yok ediliyor. Burada kadınlara istihdam kapısı oluşturduk, 150 kadınımız çalışıyor. Hem enerji üretiyoruz hem kadınımıza istihdam oluşturuyoruz.”
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