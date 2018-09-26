Katı atıklar 40 bin haneyi aydınlatıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
26.09.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Katı atıklar 40 bin haneyi aydınlatıyor

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Katı atıklar 40 bin haneyi aydınlatıyor

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesiste, katı atıklardan elde edilen metan gazından üretilen elektrikle 40 bini aşkın konutun aydınlatma ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Tesisin kentin modernleşmesine de katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tesisin aynı zamanda kadınlar için de önemli bir istihdam yerine dönüştüğünü kaydetti. Çiftçi, kentteki 40 bin konutun enerji ihtiyacının tesis sayesinde karşılandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “İlçelerimizdeki çöpleri büyük tırlarla şehir merkezine getiriyor ve ayrıştırıyoruz. Biyolojik atıklardan enerji elde ediliyor, zararlı atıklar ise yok ediliyor. Burada kadınlara istihdam kapısı oluşturduk, 150 kadınımız çalışıyor. Hem enerji üretiyoruz hem kadınımıza istihdam oluşturuyoruz.”

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