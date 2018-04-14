Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKatarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi
GeriEkonomi Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
14.04.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi

MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki, Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani’ye ait olan ve KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin Dolar bedelle kiraya verilmek istenen 5 yıldızlı otel, 8 aydır kiracı çıkmadığı için boş durumda. Turizmciler istenen kira bedelinin yüksek olduğunu belirtti.

Marmaris’in dünyaca ünlü turistik İçmeler Mahallesi’ndeki 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach Otel, 2010 yılında Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı. Al Thani’nin, sahilin bir bölümü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı, dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi.

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı Kaderine terk edildi

İsteğin belediye meclisi tarafından geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara, Güney Yıldızı Otelcilik şirketine kiralandı. Şirket, geçen sene temmuz ayına kadar 7 yıl süreyle oteli kiracı olarak işletti. Kontratın bitmesi üzerine Şeyh Thani’nin avukatları ve işletmeci masaya oturdu. Al Thani’nin istediği KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin Dolar kira bedeli, Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi tarafından çok bulundu. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkeme, geçen sene 21 Temmuz’da otelin boşaltılması kararını verdi. Otel, 400 turistin konakladığı sırada, polis ve avukatlar nezaretinde geçen sene 27 Temmuz’da boşaltıldı.

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı Kaderine terk edildi

KİRA BEDELİ YÜKSEK BULUNDU

Marmaris ve çevresindeki işadamları ile turizmcilerin, yüksek fiyatı öğrenince, tesisi kiralamaktan vazgeçtikleri belirtildi. 8 aydır kiracı çıkmayan denize sıfır, ’mavi bayraklı’ plajı ve her türlü konforu barındıran 5 yıldızlı otel, kaderine terk edilmiş bir hal aldı.

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı Kaderine terk edildi

’BU RAKAM KİRAYA VERMİYORUM ANLAMINA GELİR’

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bölgemiz adına üzücü bir durumdur. Turistik İçmeler Mahallesi, bölgemiz için çok büyük önem arz ediyor. Çok sayıda 5 yıldızlı otelin bir arada bulunduğu mahalledir. Maalesef yıllardır Katar şeyhinin oteli bir sıkıntı. Kapandı, açıldı, ardından kiraya verildi. Geçen sene turizm sezonunun en yoğun olduğu temmuz ayında, içinde müşteri bulunurken, kiracılar çıkartıldı. Şeyhin sahilde birkaç tane oteli var ve hepsi kapalı, atıl durumda. Bu nitelikli oteller bir an önce canlandırılarak turizme kazandırılmalı. Katar şeyhi ya kendi işletmeli ya da profesyonel turizmcilere uygun rakamlarda kiraya vermeli. Aldığımız duyumlara göre Ankara’da bir avukatı varmış. Bu avukata ulaşmaya çalıştık, ama sağlıklı bir geri dönüş alamadık. Öğrendiğimize göre yıllık 1 milyon 200 bin Dolar ve artı KDV gibi bir kira istenmekte. Bu rakam kiraya vermiyorum anlamına geliyor. Türkiye şartlarında 189 odalı otelde bu kirayı ödemek ve para kazanmak mümkün değil. Otelciler son üç yıldır kötü giden turizmde ayakta kalmaya çalışıyordu. Bu yıl bir kıpırdanma mevcut. Bizler kazanmayı 2019 ve sonrasında planlıyoruz. Bir an önce bir önlem alınmalı ve atıl nitelikli tesis profesyonel ellerde hizmete açılmalı" dedi.

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı Kaderine terk edildi


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Katarlı şeyhin lüks oteline talip çıkmadı! Kaderine terk edildi

2 bin 200 rakımlı projede ışığa 50 metre

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?