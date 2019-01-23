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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Katar'a ihracatta yüzde 62'lik artış

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Katar'a ihracatta yüzde 62'lik artış

Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 62 artarak bir milyar 19 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türkiye'nin Katar'a ihracatının 2018'de önceki yıla göre yüzde 62 artarak 1 milyar 19 milyon dolara ulaştığını 2019 yılında ise 1,5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat 2018'de önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 630 milyon dolardan 1 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, AA muhabirine iki ülke arasındaki ilişkilere dair yaptığı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini kaydederek, özellikle siyasi anlamda mükemmel denilebilecek bir seviyede olduğunu söyledi.

İki ülkenin dünyadaki meselelere bakışta daimi bir paralellik arz ettiğini dile getiren Özer, siyasi alanın yanı sıra ekonomik alanda da ilişkilerin giderek arttığını anlattı.

Özer, Türkiye'nin Katar'a ihracatının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 62 artarak bir milyar 19 milyon dolara çıktığını hatırlattı ve Katar'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın yükseldiğini söyledi.

İki ülke arasında ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını vurgulayan Özer, "Bu rakam önceki yıl 1,3 milyar dolardı. Bunun yarısı bizim yarısı onların ihracatıydı. Ülkemizden buraya her türlü malı satıyoruz çeşit olarak da miktar olarak da." diye konuştu.

Özer, Katar'dan Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin başında LNG'nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) geldiğini kaydederek, onu petrokimya, gübre, alüminyum gibi ürünlerin takip ettiğini bildirdi.

"KATAR'A İHRACAT KOLAYLAŞIYOR"
Özer, iki ülke arasında artan ilişkiler sayesinde daha önce yaşanan sıkıntıların problem olmaktan çıktığını belirterek, artık Türkiye'den bir ürün göndermek için her an konteyner bulunabildiğini, Iran ve Suriye yolları kapalı olduğu için İran üzerinden malların nakliyesinin mümkün olduğunu anlattı.
İki ülkenin 26 Kasım 2018'de İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Özer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı düzenlendiğini, sonrasında anlaşmaların imzalandığını aktardı.

Özer, bu toplantıda iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına dair anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu tarz bir anlaşmayı daha önce tüm Körfez ülkeleri ile yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Katar'ın dünyada ilk defa Türkiye ile ticaretin kolaylaştırılmasına dair anlaşma imzaladığını dile getiren Özer, bu anlaşma ile birçok verginin kaldırılacağını, prosedürlerin düşürüleceğini, ihracatın daha kolay olacağını bildirdi.

Özer, "Umuyorum ki geçen yıl 1 milyar 19 milyon dolar olan ihracatımız 2019'da 1,5 milyar dolara varacaktır. İhracatımız artacaktır." dedi.

"TÜRK'ÜM' DEDİĞİNİZDE İNSANLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞUYOR"
Özer, Katar'ın Türkiye'ye 15 Temmuz hain darbe girişiminde destek verdiğini belirterek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ni Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Katar'a uygulanan abluka sonrası tereddütsüz şekilde bu ülkenin yanında yer almasından bahseden Özer, Türkiye'nin öteden beri mazlumların yanında yer aldığını, Katar'a uygulanan zulme karşı da bu ülkenin yanında bulunduklarını bildirdi.

Özer, Türkiye'nin aynı durumda başka bir Körfez ülkesi olsa onun yanında saf tutacağını kaydederek, "Katar halkı Türk halkını çok sevmektedir. Caddelere indiyseniz, 'Türk'üm' dediğinizde insanların yüzünde size karşı tebessüm oluştuğunu görürsünüz." dedi.

Katarlıların da Türkiye'ye gittiğinde kendilerine karşı çok iyi davranıldığını dile getiren Özer, bunu Katarlıların kendisinin söylediğini aktardı.

Özer, Türkiye'nin son yıllara göre İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelere yatırım yaptığını anımsatarak son yıllarda Türkiye'ye olan ilgilerinin arttığını bildirdi.
Katarlıların Türkiye'de 22-23 milyar dolara varan yatırımlarının bulunduğunu dile getiren Özer, bu yatırımların kısa sürede gerçekleştiğini, Türkiye'ye karşı bir teveccühün bulunduğunu bildirdi.

Özer, yabancı yatırımcıların bazen Türkiye'de bazı kötü niyetliler tarafından istismar edildiğini, kendisine ulaşan bilgilere göre bazı Katarlıların da konut alırken zaman zaman olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabildiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2018 Ağustos'ta yaşadığı spekülatif ataklardan bahseden Özer, "Mali saldırıların ardından birçok Katarlı bana geldi, 'Türkiye'ye hangi alanda yatırım yapalım, Türkiye'ye hangi alanda yardımcı olalım' diye sordular. Gayet iyi niyetliler." dedi.

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