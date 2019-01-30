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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Katar’a ihracat 1 milyar doları aştı

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Katar’a ihracat 1 milyar doları aştı

TÜRKİYE’nin Katar’a olan ihracatı 2018 yılında artarak 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Katar, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 47’den 37’inci sıraya çıktı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, 2018 yılında ihtiyaç duyduğu neredeyse her şeyi Türkiye’den aldı. Katar’a olan ihracat 2018 yılında 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Katar dostu ülkelerin katıldığı 1.Uluslararası Ürün Fuarı’na Türkiye 26 firma ile iştirak ettiğini hatırlatarak, "Katar Uluslararası Ürün Fuarı’nın da itici gücü ile 2019 yılında Türkiye’nin Katar’a ihracatının benzer bir artış seyriyle devam etmesini ve 1.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE LEHİNE FAZLA VERİYOR

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin Türkiye lehine sürekli arttığı bilgisini veren Eskinazi, şöyle devam etti:

"2018 yılının 11 aylık döneminde Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacmi Türkiye lehine 691 milyon dolar fazla verdi. Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması da Katar’a ihracatımızı arttırmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi daha da artacak."

2018 yılında Katar’a Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin gerçekleştirdiği ihracat ise 60 milyon dolardan 87 milyon dolara yükseldi.

 

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