Katar’a 750 milyon dolarlık Türk parkı
Dünyada 45 milyar dolara ulaşan tema park sektörünün Türkiye’deki temsilcisi Outdoor Factory, Türk tasarımını dünyaya taşıyor...
Özbekistan, Katar ve Chicago’da ofis açmaya hazırlandıklarını belirten Outdoor Factory Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, “Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var: 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz” dedi. Toygar Yedigöz, “Amacımız, ihracat yaparak ülkemize katkı sağlamak. Bugün yurtdışında 150 yılını dolduran tema parklar var. Bu parkların her yıl renove edilmesi gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada, Disneyland’ın Satın Alma Müdürü gelip bizi buluyor. Çünkü aynı kaliteyi daha uygun fiyatla sunabiliyoruz. Ofis açmaya hazırlandığımız Chicago’da 25 tema park var. Öte yandan, Katar’ın hedefi Dubai’deki tema parkların daha büyüğünü yapmak, Dubai’den daha fazla turist çekmek. 2022 Dünya Kupası Katar’da gerçekleşek. Birçok önemli projelerin hayata geçeceği anlamına geliyor. Biz de bu nedenle Katar ofisimizi açıyoruz. Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var: 750 milyon dolarlık bir tema park tasarladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle