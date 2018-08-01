Kataloğu bile 30 bin dolar!
Ferrari, marka tutkunları ve koleksiyonculara hitap eden sınırlı üretim fotoğraf kitabının fiyatı dudak uçuklatıyor...
İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, ilk otomobilini üretmesinin üzerinden geçen 71 yılda kazanılan zaferleri, marka tarihine damgasını vuran önemli yöneticilerin, ustaların, mühendislerin, yarış pilotlarının ve dünyaca ünlü, zengin müşterilerinin en özel anlarını, 1947 adetle sınırlı basılacak özel bir kitap ile paylaşıyor.
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