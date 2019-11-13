Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci
GeriEkonomi Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol "Bayan girişimci, erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında bayan girişimcimiz var" dedi.

Kastamonu'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı desteklerden kadınların erkeklere göre daha fazla yararlandığı belirtildi.

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, düzenlediği basın toplantısında, KOSGEB'in uyguladığı destek programlarında birtakım yenilikler ve değişiklikler yapıldığını söyledi.

Her yıl artan tutarda destekleme yapıldığını aktaran Erol, "İlimizde geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla destek verdik. Bunu yeterli görmüyoruz. Hem müdürlük hem de paydaş kurum ve kuruluşlarla yaptığımız çalışmalarla verdiğimiz desteğin tutarını artırmak istiyoruz ve daha fazla işletmeye ulaşılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kastamonu'da 600'ün üzerinde girişimci bulunduğuna işaret eden Erol, şöyle konuştu:

"Bayan girişimci, erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında bayan girişimcimiz var. Kadın kooperatifleri kuruluyor. Artık işin sahibi kadınlarımız var. 2 binin üzerinde işletmeye kredi ve diğer hibe destekleri boyutunda destek vermiş durumdayız. 8-9 yıllık süreçte 80 milyon liranın üzerinde katkıyı Kastamonu'ya sağlamış bulunuyoruz. Kastamonu'daki potansiyelin bunun daha üzerinde olduğuna inanıyoruz."

Erol, KOSGEB desteğiyle işini kuran girişimcilere yeni bir kredi finansman programı uygulanacağını anlatarak, "10 bankayla protokol imzalandı. Bütün kamu bankaları var. Bunun yanında 4-5 de özel banka bulunuyor. Bankalarla yapılan anlaşma gereği, yüzde 13,5 faiz oranı hesaplandı. Bunun 10 puanını KOSGEB olarak biz, 3,5 puanını girişimciler ödeyecek." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle