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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı

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Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı

Sakarya'da T.K. isimli şahıs sigorta şirketinden para almak için arabasını uçurumdan yuvarlayarak hasar görmesini sağladı. Jandarma ekiplerinin dikkatiyle birlikte T.K.'nın planları suya düştü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.

Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine 2 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında T.K. isimli şahıs tarafından bir kaza ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi kısa süre içerisinde ihbarın yapıldığı olay yerine giderek incelemelere başladı. İncelemeler esnasında T.K. isimli sürücü, kullandığı otomobilin Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi mevkiinde 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandığını ve araç şarampole yuvarlanmadan önce ise kendisini dışarı attığını beyan etti.
Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı


Jandarma asayiş timinin olay yeri incelemesi sonucunda, şahsın beyanı ve o anki durumundan şüphelenilerek durum, olay yerine çağrılan trafik tim personeli ile paylaşıldı. Şüphe üzerine ekipler, savcılık kararı ile T.K. isimli sürücünün cep telefonuna el koyarak inceleme başlattı. T.K. isimli şahsın telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları incelendiği esnada şahsın bahse konu aracı ‘perte’ çıkarıp kaskodan yararlanmak amacı ile böyle bir plan yaptığı yazışmalardan tespit edildi.
Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı


Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahıs hakkında savcının talimatı ile “Suç Uydurma” şüphesi ile tahkikata başlanıldı. Bahse konu otomobil, olay yerine gelen kurtarıcı vasıta ile uçurumdan çıkarılarak yedi emin parkına teslim edildi. İfadesi alınan T.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı


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