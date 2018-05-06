Kasko fiyatına kur zammı

ERGO Türkiye CEO’su Theo Kokkalas, son dönemde döviz kurundaki artışın kasko sigortalarında fiyat artışına neden olacağını söyledi. 4 Mayıs’ta, Antalya Titanic Deluxe Golf Belek Otel’de gerçekleşen Ergo Sigorta Acenteler Toplantısı’nda konuşan Kokkalas, kurdaki artışların yedek parça fiyatlarını etkileyeceğini, bunun da kaskoda fiyat artışına neden olacağını kaydetti.

TÜM BRANŞLAR ETKİLENECEK

Theo Kokkalas, sadece kaskoda değil dövizdeki artışın diğer sigorta branşlarına da yansıması olacağını vurgulayarak, “Nakliye sigortaları da etkilenir. Bir mülkü sigortaladınız, içinde ithal edilmiş mal varsa ve orası da zarar görürse, o malı ikame etmek zorundayız. Bütün iş kollarında kur artışının etkisi olacaktır” dedi.

Theo Kokkalas, konuşmasında trafik sigortasına da değinerek, en kısa sürede serbest tarife düzenine geçilmesi gerektiğini söyledi. Ocak ayında trafik sigortasına yüzde 5 zam yapıldığını, yakın zamanda bir yüzde 5 daha zam yapılacağının söylendiğini ifade eden Kokkalas, geçmişten gelen hasarların etkisinin halen sürdüğüne dikkat çekti.

TRAFİKTEN KÂR EDEN YOK

Kokkalas, trafikte fiyatların halen olması gereken seviyede olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halen fiyatların olması gereken seviye ile arada mesafe var. Şirket olarak trafik sigortası satışına mesafeli duruyoruz. Odak noktamız trafik değil. Aslında dünyada trafik sigortası olayı karmaşık ve komplikedir. Geçmişte sektörün de yaptığı hatalar oldu. Birilerinin araya girmesi gerekliydi ama bu müdahale uzun vadede olumlu sonuçlar doğurmaz. Pazarın en kısa sürede serbest hale gelmesi lazım. Düzenleyici kurum, trafik sigortasında şirketlerin aşırı kar edeceğine dair bir endişeye kapıldıysa; ben şahsen dünyada hiçbir pazarda trafik sigortasının karlı bir alan olduğunu görmedim. Böyle bir şey yok. Kar marjı varsa bile çok düşüktür, çünkü inanılmaz rekabet var. Ben olsam serbest düzenden yana olurdum, rekabet zaten fiyatı kendi kendine dengeler.”

TÜRKİYE’YE GÜVEN SÜRÜYOR

THEO Kokkalas, Türkiye’nin çok büyük ve Avruya’ya yakın bir ülke olduğunu, son 10 yılda finansal açıdan inanılmaz ilerleme kaydettiğini, çok ciddi yatırımcıları ülkeye yatırım yapma konusunda ikna ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’ye yönelik hâlâ çok büyük bir güven var. Bu sadece nüfusa dayalı bir şey değil. Bugün 80 milyon nüfus, şu zamanda 90 milyon olur diye bakılıp, hareket edilmiyor. Çok daha bütüncül bakılıyor. Avrupa’ya çok yakın oluşu, Türkiye’de halkın girişimci oluşu... Türk halkının kanında var girişimcilik ve böyle bir ortamda girişimcilik ruhundan faydalanarak bir büyüme yaratmak çok daha kolay olacak. Sadece büyük şirketlere odaklanarak ya da yurtdışından gelecek yatırımlara odaklanarak gelecek bir büyümeden ziyade aslında kendi içinde de yaratacak bir büyüme potansiyeli var Türkiye’nin.”