Kasımda internette 13.5 milyar harcadık
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13.5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödeme artışı yüzde 47 oldu. Bunda da “Efsane Cuma, Şahene Cuma” gibi isimlerle anılan 23 Kasım’da gerçekleşen indirimlerin etkisi oldu. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı geçen yılın kayım ayında yüzde 15 iken, bu yılın kasım ayında rekora ulaşarak yüzde 18’in üzerinde çıktı. Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri/kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. 1.2 milyar TL ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar, 85 milyon TL ve yüzde 66 artışla çeşitli gıda sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.
Kasım ayı sonunda Türkiye’de 65.9 milyon adet kredi kartı ve 144.5 milyon adet banka kartı bulunuyor.
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