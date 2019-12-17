Kasımda bütçe 7.8 milyar TL fazla verdi

Kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Kasımda vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 73.4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Kasım ayında bütçe giderleri yüzde 1.6 artarken, faiz hariç harcamalar yüzde 1.5 oranında artarak 68 milyar lira oldu. Kasım ayında mal ve hizmet alımları yüzde 10.9, sermaye gideri olarak tanımlanan yatırımlar yüzde 19, sermaye transferleri yüzde 33.8 ve borç verme kalemi de yüzde 14 oranında geriledi. Cari transferlerde ise geçen yılın aynı ayına göre değişiklik göstermedi 2 milyon liralık bir artış oldu. Geçen yıl kasımda cari transferler kaleminde 25 milyar 606 milyon lira gider yer alırken, bu yıl kasımda 25 milyar 608 milyon liralık harcama yapıldı. Kasımda personel harcamaları yüzde 21.6, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de yüzde 9.4 ile artan iki kalem oldu. Faiz harcamaları ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında artışla 7.5 milyar lira oldu.

ÖTV YÜZDE 33.5 ARTTI

Kasımda vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8 arttı. Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 46.1, özel tüketim vergisi yüzde 33.5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 18.6, gelir vergisi yüzde 12.9 ve damga vergisi yüzde 12.6 oranında artarken; kurumlar vergisi yüzde 7 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 5.3 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 19.8 oranında arttı. ÖTV kalemleri içinde ise petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV yüzde 35.4, Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV geliri yüzde 46.7, alkollü ürünlerden alınan ÖTV yüzde 6.3, sigaradan alınan ÖTV yüzde 20.9 ve dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV de yüzde 180.3 oranında artış gösterdi.

Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV kasımda yüzde 46.7 artmasına rağmen, 11 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.7 geriledi. Geçen yıl 11 aylık dönemde bütçe açığı 54.5 milyar liraydı. Bu yıl 11 aylık dönemde açık 92.9 milyar lira oldu. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 oranında artarak 802.5 milyar lira, giderleri ise yüzde 20.1 oranında artarak 895.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 oranında artarak 613.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de ocak-kasım döneminde yüzde 33.2 artışla 95.7 milyar lira olarak gerçekleşti.