Kasım’da 177 araca 27 bin 215 lira ceza kesildi
OSMANİYE’de trafik ekiplerince, kasım ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 177 araç sürücüsüne 27 bin 215 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından, abartı egzozdan 17 araca 3 bin 995 lira, engelli yerine parktan 55 araca 11 bin 880 lira, çift sıra park eden 105 araca 11 bin 340 lira olmak üzere toplam 177 araca 27 bin 215 lira para cezası kesildiği, ayrıca 69 araç, 48 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı. Ekim ayında yapılan trafik kontrollerinde ise 314 araca 46 bin 845 lira para cezası kesilmişti.
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