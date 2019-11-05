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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor!

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Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor!

BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Gıdadan züccaciye, oyuncaktan ev elektroniğine, USB bellekten kafaüstü kulaklığa kadar pek çok çeşit, kasım ayının ilk haftalarında BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve yer alan ürün bilgileri

Kasım ayı BİM, ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu, buzdolabı, yemek takımı gibi pek çok ürün yer alıyor. Her mağazaya belirli sayıda getirilen aktüel ürünler, A101, BİM, ŞOK mağazalarından temin edilebilecek. İşte, A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve detaylı bilgiler 

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ALTUS buzdolabı, 85 parça Güral Porselen yemek takımı, Toshiba marka televizyon ilgi çekiyor.

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

 

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor

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