Kasım BİM ŞOK A101 aktüel ürünler kataloğu içinde süpürge, telefon ve televizyon dikkat çekiyor!
BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Gıdadan züccaciye, oyuncaktan ev elektroniğine, USB bellekten kafaüstü kulaklığa kadar pek çok çeşit, kasım ayının ilk haftalarında BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve yer alan ürün bilgileri
Kasım ayı BİM, ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu, buzdolabı, yemek takımı gibi pek çok ürün yer alıyor. Her mağazaya belirli sayıda getirilen aktüel ürünler, A101, BİM, ŞOK mağazalarından temin edilebilecek. İşte, A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve detaylı bilgiler
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ALTUS buzdolabı, 85 parça Güral Porselen yemek takımı, Toshiba marka televizyon ilgi çekiyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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