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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
19.04.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Kasım ayında satın almıştı... Dev şirket KFC Türkiye'yi satacak

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Kasım ayında satın almıştı... Dev şirket KFC Türkiye'yi satacak

Aralık ayında KFC Türkiye'yi satın alan Abraaj'ın, ünlü gıda markasını satmayı veya grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj Group, Yum Brands'dan Aralık 2017'de satın aldığı KFC Türkiye'yi satmayı veya Grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendiriyor.

Sürpriz karar KFC Türkiyeyi satın aldı
Sürpriz karar! KFC Türkiye'yi satın aldı

Abraaj, KFC'yi aralık ayında satın alırken finansman temin ettiği 6 milyar dolar büyüklüğündeki global satın alma fonunu iptal etme yönünde bu yılın başlarında aldığı karar nedeniyle KFC'yi elden çıkarmayı gündemine aldı.

WSJ'nin haberine göre global satın alma fonunun iptal edilmesi, Abraaj'ın 3 milyar dolar büyüklüğünde bir kaynağı yatırımcılara iade etmesi anlamına geliyor.

Kasım ayında satın almıştı... Dev şirket KFC Türkiyeyi satacak

Konuya yakın kaynaklar WSJ'ye yaptıkları açıklamalarda, "KFC Türkiye, iptal edilen yeni fonun bir parçasıydı ve şimdi Abraaj ne yapılabileceğine dair seçenekler bulmaya çalışıyor.

Değerlendirilmekte olan seçeneklerden biri KFC Türkiye'nin 2016'da Türk şirketlerine destek için oluşturulan 526 milyon dolar tutarındaki sermaye havuzuna transfer etmek" ifadelerini kullandılar.

Kasım ayında satın almıştı... Dev şirket KFC Türkiyeyi satacak

Abraaj ise yaptığı açıklamada, her hangi bir varlığın zorunlu olarak satılması ihtiyacı olmadığını, KFC Türkiye'nin satılması halinde bunu şirketin temel göstergeleri çerçevesinde yapacağını vurguladı.  

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