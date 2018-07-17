Kashkari'den Fed açıklaması
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, “Faizleri çok daha fazla artırmak için pek bir neden yok” dedi.
MİNNEAPOLİS Fed Başkanı Neel Kashkari, Medium internet sitesinde yer alan yazısında enflasyon beklentileri ve aşırı ısınmanın az sayıdaki sinyali dikkate alınarak, “Faizleri çok daha fazla artırmak için pek bir neden olmadığını” belirtti.
Kashkari, faizleri çok fazla artırarak getiri eğrisini tersine çevirmek ve ekonomide frene basarak resesyonu tetikleme riskine girmek için bir neden bulunmadığını ifade etti.
Getiri eğrisindeki yataylaşmayla ilgili memnuniyetsizliğini daha önce dile getiren Minneapolis Fed Başkanı, getiri eğrisinde terse dönüşün (Kısa vadeli faizlerin uzun vadelilerin üzerine çıkması – tarihi verilere göre resesyon sinyali) başlangıcı konusundaki endişelerini seslendiren diğer yetkililer arasındaki yerini almış oldu.
Kashkari, “Bu kez durum farklı. Bu dördünü ekonominin en tehlikeli dört sözcüğü olarak görüyorum.” dedi.
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