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Kasasız alışveriş dönemi

EKONOMİ SERVİSİ
03.03.2018 - 20:47 | Son Güncelleme:

DÜNYADA deneme aşamasında olan ve geleceğin ödeme deneyimi olarak gösterilen kasasız alışveriş, Türkiye’de ilk kez Cam Oda’da D&R, BKM Express ve Kanyon işbirliğindeki projeyle hayata geçiyor.

2 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında Kanyon Cam Oda’da açılacak olan D&R Mağazası’nda ziyaretçiler, BKM Express ile Türkiye’de ilk kez kasasız alışveriş deneyimi yaşayacak. Cep telefonlarında BKM Express uygulaması bulunan kullanıcılar, seçtikleri ürünün barkodunu KPay POS cihazına okutacak. POS cihazı ekranında oluşan QR kodunu ise BKM Express uygulaması ile okutarak ödemelerini kolay tamamlayabilecek. Alışveriş deneyimi tamamen dijitalleşirken, kasa sırasıda tarihe karışacak.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

D&R Genel Müdürü Cem Eriç, “Bugüne kadar ilkleri gerçekleştiren bir marka olarak, dijital dönüşümde de öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortak proje Türkiye’de bir ilk olmanın yanı sıra dünya çapında büyük bir yenilik, hatta geleceğin alışveriş deneyiminin küçük bir ön gösterimi. Kasa kuyruğu beklemeden hızlı, kolay, keyifli, güvenli ve yenilikçi bir alışveriş deneyimini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz” dedi. D&R’ın 21. yılında yeni nesil mağazacılık teknolojilerinde de inovasyon projeleriyle adından söz ettireceğini vurgulayan Eriç, “Müşterilerimiz dijital dünyanın yeniliklerini D&R Mağazaları’ndan takip edebilecek. D&R, her zaman teknolojik yeniliklerin de ayrıcalıklı alışveriş deneyiminin de adresi olacak” ifadelerini kullandı.

PROJELER DEVAM EDECEK

BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da, global markaların ilham alacağı çözümler tasarladıklarını söyledi. Yazıcıoğlu, “Yeni nesil ödeme deneyimi, BKM Express, D&R ve Kanyon işbirliğindeki Cam Oda projesiyle hayata geçmiş olacak. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek” dedi. BKM Express uygulamasının AppStore veya GooglePlay üzerinden indirilmesi gerekiyor.

Etiketler: D&R , Cam Oda , gazetehaberleri
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