Karttaki dinozorlar teknolojiyle canlandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
13.05.2018 - 01:14, Son Güncelleme:

Karttaki dinozorlar teknolojiyle canlandı

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Karttaki dinozorlar teknolojiyle canlandı

ÇOCUKLARIN telefon ve tablet gibi ürünlerle geçirdiği zamanı eğlenceli ve eğitici bir hale getiren Octagon 4D kartlar Türkiye’de.

Fun4Edu tarafından Türkiye’ye getirilen kartların önemine dikkat çeken CEO Murat Demirci, “Endonezya merkezli olan ve 15 ülkeden sonra Türkiye’ye ilk kez gelen Octagon Edu’nun geliştirdiği 4D özellikli Octagon  kartlar; tablet, cep telefonu, akıllı gözlük ve uygulama üzerinden kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.
Fun4Edu’nun farklı sektörlerdeki deneyimlerini bir araya getiren iki girişimci tarafından kurulduğunu belirten Demirci, şöyle konuştu: “Hedef kitle 3-12 yaş arası. Octagon kartlar sadece çocukların dünyasına değil aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyor. Satışı şu anda sadece internet üzerinden yapılıyor. Bu arada farklı kitabevi ve oyuncak mağazaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak yeni anlaşmaları ve ürünleri yakın gelecekte duyuracağız.”

Octagon kartların bilgiyi teknoloji ile birleştirdiğini ve bunu karşı tarafa eğlenceli bir şekilde aktarabildiğini anlatan Demirci, şunları söyledi: “Amacımız her geçen gün teknolojiye ilgisi artan çocukların, teknolojiyi daha verimli kullanmasıdır. Çocukların ilgi duyduğu konular hakkında teknolojinin gücünden yararlanarak, onların eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Kartların özellikle okul öncesi dönemde çocukların eğlenerek öğrenmesine olanak tanıması, hem evde hem okulda rahatlıkla kullanılması açısından önemli. Bilgiyi hem sesli hem de görsel olarak aktarımını sağlayan kartlar, teknolojik aletlerin çocuklar yararına kullanılabileceği zemin oluşturuyor. Çocuklarımız bir yandan meslekler, uzay, hayvanlar âlemi ve dinozorlar hakkında temel bilgileri en şaşırtıcı, en merak uyandırıcı ve sürükleyici haliyle öğrenecek. Diğer yandan aralarında Türkçe ve İngilizce’nin bulunduğu 10’u aşkın dilde alacakları bilgilerle hem ana dil hem de yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunabilecekler.”

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