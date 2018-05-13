Karttaki dinozorlar teknolojiyle canlandı
ÇOCUKLARIN telefon ve tablet gibi ürünlerle geçirdiği zamanı eğlenceli ve eğitici bir hale getiren Octagon 4D kartlar Türkiye’de.
Fun4Edu tarafından Türkiye’ye getirilen kartların önemine dikkat çeken CEO Murat Demirci, “Endonezya merkezli olan ve 15 ülkeden sonra Türkiye’ye ilk kez gelen Octagon Edu’nun geliştirdiği 4D özellikli Octagon kartlar; tablet, cep telefonu, akıllı gözlük ve uygulama üzerinden kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.
Fun4Edu’nun farklı sektörlerdeki deneyimlerini bir araya getiren iki girişimci tarafından kurulduğunu belirten Demirci, şöyle konuştu: “Hedef kitle 3-12 yaş arası. Octagon kartlar sadece çocukların dünyasına değil aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyor. Satışı şu anda sadece internet üzerinden yapılıyor. Bu arada farklı kitabevi ve oyuncak mağazaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak yeni anlaşmaları ve ürünleri yakın gelecekte duyuracağız.”
Octagon kartların bilgiyi teknoloji ile birleştirdiğini ve bunu karşı tarafa eğlenceli bir şekilde aktarabildiğini anlatan Demirci, şunları söyledi: “Amacımız her geçen gün teknolojiye ilgisi artan çocukların, teknolojiyi daha verimli kullanmasıdır. Çocukların ilgi duyduğu konular hakkında teknolojinin gücünden yararlanarak, onların eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Kartların özellikle okul öncesi dönemde çocukların eğlenerek öğrenmesine olanak tanıması, hem evde hem okulda rahatlıkla kullanılması açısından önemli. Bilgiyi hem sesli hem de görsel olarak aktarımını sağlayan kartlar, teknolojik aletlerin çocuklar yararına kullanılabileceği zemin oluşturuyor. Çocuklarımız bir yandan meslekler, uzay, hayvanlar âlemi ve dinozorlar hakkında temel bilgileri en şaşırtıcı, en merak uyandırıcı ve sürükleyici haliyle öğrenecek. Diğer yandan aralarında Türkçe ve İngilizce’nin bulunduğu 10’u aşkın dilde alacakları bilgilerle hem ana dil hem de yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunabilecekler.”
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