Kartta yapılandırma mevzuatı tamam
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ziraat Bankası’nın başlattığı kredi kartı yapılandırmasına yönelik mevzuatı hazırladı.
Düzenleme ile kredi kartları borçlarını kapatmak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olacak. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için uygulayacağı yeni modeli açıkladı. Kredi kartlarındaki borçları kapatmak isteyenler Ziraat Bankası’ndan 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar da yüzde 1.20’den kredi talebinde bulunabiliyorlar. Ancak şu anda tüketici kredilerinde genel sınır 36 ay. Bunun için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyordu. BDDK’nın hazırladığı Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan taslakla geçici bir madde getiriliyor. Düzenleme ile kredi kartları borçlarını kapatmak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olacak. Taslağa göre, kredi kartı borcunun başka bankada olması halinde kredi, borcun ödenmesini sağlamak için ilgili bankaya ödeme yapılması yoluyla kullandırılacak.
Bu arada geçen hafta başlayan kredi kartı borcu yapılandırmasına yönelik bazı vatandaşların kendi bankalarından ilgili belgeleri alamadığı yönünde şikayetler geldiğini dile getiren BDDK yetkilileri, “Kişi limitini kapatmak istediğinde banka bunu 7 gün içinde yapmak zorunda. Aksi durumda vatandaşın şikayeti üzerine idari yaptırım söz konusu” uyarısında bulundular.
BDDK taşıt kredileri için kullandırılan kredi miktarını da güncelledi. Buna göre taşıt kredisinde 100 bin lira olan taban değer 120 bin liraya yükseldi. Yani 120 bin TL’ye kadar olan araçlarda krediler fatura değerinin yüzde 70’ini, 120 bin üstünde ise yüzde 50’sini geçemeyecek.
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