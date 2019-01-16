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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kartta yapılandırma mevzuatı tamam

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Kartta yapılandırma mevzuatı tamam

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ziraat Bankası’nın başlattığı kredi kartı yapılandırmasına yönelik mevzuatı hazırladı.

Düzenleme ile kredi kartları borçlarını kapatmak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olacak. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için uygulayacağı yeni modeli açıkladı. Kredi kartlarındaki borçları kapatmak isteyenler Ziraat Bankası’ndan 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar da yüzde 1.20’den kredi talebinde bulunabiliyorlar. Ancak şu anda tüketici kredilerinde genel sınır 36 ay. Bunun için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyordu. BDDK’nın hazırladığı Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan taslakla geçici bir madde getiriliyor. Düzenleme ile kredi kartları borçlarını kapatmak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olacak. Taslağa göre, kredi kartı borcunun başka bankada olması halinde kredi, borcun ödenmesini sağlamak için ilgili bankaya ödeme yapılması yoluyla kullandırılacak.

Bu arada geçen hafta başlayan kredi kartı borcu yapılandırmasına yönelik bazı vatandaşların kendi bankalarından ilgili belgeleri alamadığı yönünde şikayetler geldiğini dile getiren BDDK yetkilileri, “Kişi limitini kapatmak istediğinde banka bunu 7 gün içinde yapmak zorunda. Aksi durumda vatandaşın şikayeti üzerine idari yaptırım söz konusu” uyarısında bulundular.

BDDK taşıt kredileri için kullandırılan kredi miktarını da güncelledi. Buna göre taşıt kredisinde 100 bin lira olan taban değer 120 bin liraya yükseldi. Yani 120 bin TL’ye kadar olan araçlarda krediler fatura değerinin yüzde 70’ini, 120 bin üstünde ise yüzde 50’sini geçemeyecek.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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