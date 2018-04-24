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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Kartlı ödemelerde artış

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Kartlı ödemelerde artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine göre dört kat arttı.

BKM 2018 yılı mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayı sonunda Türkiye'de 63,4 milyon adet kredi kartı ve 134,6 milyon adet banka kartı bulunuyor. Mart 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik artış oldu.

KARTLI ÖDEMELER GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 17 ARTTI

 Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 64,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 57,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 7,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.

YABANCI KARTLARLA YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YURT İÇİNDE 5 MİLYAR 950 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

  BKM verilerine göre ocak-mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

Buna göre önceki yılın aynı döneminde 3 milyar 650 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 63 büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 460 TL'den 584 TL'ye çıktı.

 Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla payın yüzde 34 ile hava yolları sektöründe oldu. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 ile seyahat acenteleri, yüzde 6 ile market ve AVM sektörleri takip etti.

Önceki yılın ilk çeyreğiyle kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleşti. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. Yaz dönemi için tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde, turizmin yapı taşları olan bu üç sektörde artışlar öne çıktı. Ayrıca yine bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığı ortaya çıkarken, bu üç sektörün toplam yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısından fazlasını oluşturması da göze çarptı.

 

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