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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kartlı ödemeler yüzde 21 büyüdü

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Kartlı ödemeler yüzde 21 büyüdü

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, alışverişte banka kartı kullanımının tescillendiğini belirterek “Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıkları son yıllarda değişim gösterdi.

BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını; kredi kartıyla yapılan ödeme tutarının yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarının ise yüzde 38 arttığını görüyoruz. 2018’de her 3 kartlı ödemeden 1’i banka kartlarıyla gerçekleşti. 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bırakırken, artık her 5 banka kartı işleminden 3’ü de alışveriş olarak gerçekleşiyor” dedi.

SEYAHAT BİRİNCİ

Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini ifade eden Canko, “2018 yılında kredi kartı adedi 66.3 milyona, banka kartı adedi ise 146.4 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleşti” dedi. 2018 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Canko, şunları söyledi: “2018 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 44 artarak 20,6 milyar TL’ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 29’luk artış ve 36.7 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarı ile restoran ödemeleri, yüzde 28’lik artış ve 17.6 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü, yine yüzde 28’lik artış ve 32 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla sağlık ürünleri & kozmetik sektörü, yüzde 27’lik artış ve 78.1 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla akaryakıt istasyonları sektörü izledi.”

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