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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.11.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Kartalkaya’da sezon 13 Aralık’ta açılıyor

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Kartalkaya’da sezon 13 Aralık’ta açılıyor

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, 13 Aralık’ta kayak sezonunu açacak. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartalkaya’ya 500 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya’da, yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Henüz kar yağışının gerçekleşmediği kayak merkezinde bulunan oteller, müşterileri için hem otellerde hem de pistlerde yenilikler yapıyor. Aralık ayının ilk haftasında kar yağışının beklendiği Kartalkaya’da, rezervasyonlarını şimdiden alan oteller 13 Aralık’ta kayak sezonunu açacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren otel müdürü Yusuf Avcı, “Bu sene kayak merkezi olarak çok önemli projelere imza attık. Tüm otellerimizi yeniledik. Türkiye’nin en uzun 200 metre yürüyen bandı tesis ettik. Şuanda çalışır vaziyette. Pistlerde de yapay karlanmanın ve doğal kar için kar tutucuları, 9-10 bin metre hazırladık. Havaların soğumasıyla birlikte kayak sezonuna önümüzdeki hafta başlayacağız. Sistemi devire alacağız. Kar garantili satışlar olduğu için bir problemimiz olmayacak. Her sene 1 hafta erken yada 1 hafta geç kar geliyor ama sonuçta gelecek. Yapay karlama sistemiyle birlikte 1 hafta içerisinde tüm pistler kayak yapılabilicek seviyeye gelecek” dedi.

“TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLACAK”

Aralık ayının ilk haftasında 50 santim kar beklendiğini ifade eden Avcı, bu sene Kartalkaya’da 500 bin müşteri ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, “Şuanda meteoroloji verilerine göre Aralık ayının 3’ü ve 4’ü gibi Kartalkaya’da yaklaşık 50 santim kar veriyor. Onu da takip ediyoruz. Bu sene yerli ve yabancı turistte ciddi bir artış olacağını inanıyoruz. Çünkü biz ve diğer oteller kendi pistlerinde, otellerinde güzel bir çalışma yaptılar. Pistleri uzattık ve genişlettik. Teknolojik olarak yenilikler yaptık. Rezervasyonlar geçmiş yıllardan daha iyi. Çünkü buranın kayak müşterisi inanıyor ki, Avrupa’da hiçbiryerde kar olmasa da Türkiye’de Kartalkaya’da kar oluyor. Sezonu en erken Kartalkaya açıyor. Yılbaşında doluluk oranı yüzde yüz. Bu sene burada yaklaşık 500 bin misafir müşteri ağırlamayı planlıyoruz. Geçen senenin yüzde 10-15 üzerinde olacak” şeklinde konuştu.

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