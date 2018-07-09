Kart aidatında buna dikkat! Telefonunuza gelen bu mesajı açmayın...
Kredi kartı aidatları yeniden dolandırıcıların gündemine girdi. Tüketici dernekleri bu konuda hakem heyetlerinin yetkili olduğuna işaret ediyor. TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, kart aidatına dair gelen SMS’lerdeki linklere tıklandığında vatandaşın telefonuna ücret yansıdığını söyledi.
Kart aidatı için gelen SMS'lere kesinlikle cevap verilmemesi gerektiğini belirten tüketici dernek temsilcileri, bu SMS'lerdeki linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüldüğünü belirtiyor.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son zamanlarda vatandaşlara, "Kart iadenizi almak için son gün, aidatınız almak için lütfen bize başvurun" şeklinde SMS ve link gönderildiğini söyledi. Koçal, bu linklere tıklandığında vatandaşın telefonuna ücret yansıdığını, bazılarına da 100 TL ödemeli kargo ile dilekçe gönderildiğini kaydetti.
DİKKATE ALMAYIN
Vatandaşların bu tür SMS'leri dikkate almaması gerektiğini vurgulayan Koçal, "SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgiler verilmemeli, kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargolar alınmadan iade edilmelidir." dedi.
Koçal, "Bankaların haksız yere aidat almışsa, iadesi için çözüm yeri ilçe kaymakamlıklarındaki tüketici hakem heyetleridir” dedi.
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