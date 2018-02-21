Karşılıksız çıkan senet sayısı azaldı

TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında 76 bin senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 1,2 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayına göre protesto edilen senet adedi yüzde 11, senet tutarı da yüzde 5 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26'sını İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi.



Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt olarak belirlendi.