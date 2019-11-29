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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN/ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karşılıksız çeke yeni düzen

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Karşılıksız çeke yeni düzen

Karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası alanların sayısının artması nedeniyle, sorunun çözümü konusunda yapılan çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Hapis cezasından önce “yeni bir kademe” getirilmesi planlanıyor. Düzenleme, hapis cezasından önce çekleri karşılıksız çıkanlara üç yıl yeni bir süre tanınmasını öngörüyor. 200 bin kişinin bu kapsamda olduğu ve daha çok orta sınıf esnafın sorun yaşadığı bilgisi verildi.

Edinilen bilgiye göre, hem iktidar partisinin, hem de muhalefetin gündeminde olan bu konuyla ilgili süreç başladı. AK Parti kurmaylarıyla, Adalet Bakanlığı bürokratlarının katıldığı toplantıda, ortaya atılan bir kaç formül içinden “cezanın üç yıl süreyle ertelenmesi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

200 BİN KİŞİyi ilgilendiriyor

Çoğu orta ölçekli esnaf olan 200 bin kişiyi ilgilendiren bu konuda, AK Parti milletvekilleri özellikle kendi seçim bölgelerinden çok fazla şikayet aldıklarını dile getirmişlerdi. Konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletilmesinin ardından, çalışma başlatıldı. Yasa gereği, çeklerin karşılıksız çıkması durumunda verilen sürede ödeyemeyenlere ikinci kademe olarak hapis cezası uygulanıyor. Yapılan çalışmada, hapis cezasının tamamen kaldırılması yerine, bir ara kademe yaratılması ve borcun ödenmesi için üç yıl süre tanınması planlanıyor. Mevcut borcun yeniden yapılandırılmasının da önerildiği ve değerlendirmeye alındığı belirtiliyor. Çalışmayı yapan AK Parti kurmayları, bu durumda olan kişilerin orta ölçekli işletmeler olduğunu, büyük bölümünün yanında en az 100 kişi çalıştığını, hapis cezasının hem işyerinin kapanması, hem de çok sayıda kişinin işsiz kalması sonucu doğuracağını anlattılar.

CHP’NİN DE TEKLİFİ VAR

Daha önce de AK Parti’nin grup yönetimi toplantısında, karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması tartışılmıştı. AK Parti kurmayları, “Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var” demişlerdi. Bu konuda CHP’nin verdiği bir yasa teklifi de bulunuyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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