Karşılıksız çek adedi azaldı 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
16.07.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Karşılıksız çek adedi azaldı 

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Karşılıksız çek adedi azaldı 

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 25, adet ise yüzde 22 geriledi. 

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB), 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre, 2018 yılının ilk yarısında bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 434 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 15 artarken, çek adeti yüzde 3, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 geriledi.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK SAYISI AZALDI

Ocak - Haziran 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 25, adet ise yüzde 22 geriledi.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK ADETİNİN İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE ORANI YÜKSELDİ

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 2,4, adet olarak ise 0,2 puan azalarak yüzde 2,2 oldu.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,9 ile Osmaniye, yüzde 7,3 ile Mardin, yüzde 5,1 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Bingöl ve Bitlis oldu.

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (16.07.2018)
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