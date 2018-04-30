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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Karpuzda verim arttı, fiyat düştü

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Karpuzda verim arttı, fiyat düştü

Türkiye'nin turfanda karpuz üretim merkezlerinden Adana'da rekoltedeki artış sayesinde karpuzun kilogram fiyatı tarlada 1,5-2 liraya geriledi.

Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesinde bulunan karpuz üretiminin yüzde 20'si Adana'da gerçekleştiriliyor. 
İlde geçen sene hasat haftasında kilogram fiyatı 2,5 lira civarında seyreden karpuz, bu sezon 1,5-2 liradan alıcı buluyor. 
Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karpuz hasadının ağustos ayına kadar sürdüğünü söyledi. 

Adana'da yaklaşık 120 bin dekarlık alanda karpuz ekimi yapıldığını belirten Tekin, "Karpuzun ekim alanında çok fazla değişiklik yok ama bu sene rekolteyi daha fazla bekliyoruz. Karpuz verimi dekar başına geçen sene 3-4 ton civarıydı, bu sene 5 tonun üzerinde." dedi. 

Verimde sağlanan artışla üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getiren Tekin, "Karpuz ya dekar hesabıyla komple ya da kilogram fiyatıyla satılıyor. Şu anda bir dekar karpuzun fiyatı 6 bin lira civarında. Tüccar da çiftçi de kazanmış oluyor." diye konuştu. 

"DIŞARIDAN KARPUZ ALMAYA GEREK YOK, BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ" 

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Adana'nın, ülkenin en büyük karpuz üretim merkezi olduğunu belirtti. 
Adana'da her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapılan turfanda karpuz hasadının hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sayesinde nisanın son haftasında başladığını söyleyen Doğan, bu sezon geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini dile getirdi. 
Doğan, şunları kaydetti: 

"Karpuzun kilogramı tarlada 1,5-2 lira arasında değişiyor. Türkiye'de üretilen turfanda karpuz tadı, kokusu, lezzeti, aromasıyla dünyanın en iyi karpuzu olmasına rağmen, İran'dan ülkemize karpuz girdiği için turfanda özelliği kalmıyor. Yerli ve milli ürünümüz varken dışarıdan karpuz almaya gerek yok, bunun önüne geçilmeli." 

 "ÇIKIŞ FİYATI GEÇEN SENE 2,5 LİRAYDI BU SENE 1,7 LİRA" 

Üretici İbrahim Yiğit de "Bu sene verim geçen senelere göre daha iyi. Dekar başına 500 kilo daha yüksek verim bekliyoruz. Fiyat olarak ise geçen sene daha iyiydi. Çıkış fiyatımız geçen yıl 2,5 liraydı, bu sene 1,7 lira. Arada yaklaşık 1 lira fark var. İran karpuzunun da ülkemize gelmesi nedeniyle ilk çıkış fiyatımız biraz düşük oldu." dedi. 

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