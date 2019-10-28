Kargolar bugün açık mı? 28-29 Ekim kargo çalışma saatleri
28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü kargolar açık mı sorusu, gönderilerini sağlamak ya da almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? İşte, gönderi yapmak ya da almak isteyen vatandaşların araştırdığı kargo çalışma saatleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kargolar bugün açık mı sorusu, 28 Ekim Pazartesi günü itibariyle araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 28-29 Ekim kargo çalışma saatleri aracılığıyla kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KARGOLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Salı günü; Aras Kargo, MNG Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi şirketler resmi tatil olması nedeniyle tüm şube ve acentelerinde hizmet vermeyecek.
Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de birçok kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. Kargo şirketlerini arayarak müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Kargolara aşağıdaki çağrı merkezi numaralarından ulaşabilirsiniz;
Aras Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 25 52 telefon numaralı Aras Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 17:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 99 99 telefon numaralı Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
MNG Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 17:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 15:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 06 06 telefon numaralı MNG Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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