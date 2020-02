Kargoda virüs yok

Çin’den yayılan koronavirüsün, bu ülkenin en büyük ihracat kalemlerinden olan tekstil, oyuncak, takı, telefon, çanta, ayakkabı gibi ürünlerle bulaşabileceği endişesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan açıklama geldi. Pekcan, “Sağlık Bakanlığı bize uluslararası kargolarda bir sıkıntı olmayacağına dair bilgi notu gönderdi” dedi. Gümrüklerde bir çalışma grubu kurduklarını ve buraya Sağlık Bakanlığı’ndan da katılım talep ettiklerini belirten Pekcan, “Bakanlıktan gelen notta bu virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla yaşamadığı dolayısıyla uluslararası kargolarda bir sıkıntı olmadığı yönünde. Henüz virüs çok da tanınmıyor ama dünyaya baktığınız zaman, kimsenin kargoları engelleme yönünde bir tedbir almadığını görüyoruz. Buna rağmen kendi gümrük ekiplerimize her türlü donanımı temin ettik ki Çin’den gelecek gemiler olursa çalışanlarımızı koruyalım istiyoruz” diye konuştu.



TEDARİK SIKINTISI YOK



Pekcan, koronavirüs nedeniyle dünya turizm ve ticaretinin nasıl etkileneceği sorusuna ise “Muhakkak bütün dünya ticareti etkilenecek. Ama Çin’in hakim olduğu pazarlarda, bizim üretiminde güçlü olduğumuz ürünler açısından bir avantajımız olabilir. Sadece Çin’le değil, diğer ülkelerle ticaretimizde Türkiye lehine nasıl bir katkı sağlayabilirize yönelik bir çalışma yapıyoruz. Hazır giyim, ayakkabı, deri ürünleri bizim de güçlü olduğumuz alanlar. Ama onlar da çok iyi, çok ciddi önlem alıyorlar” yanıtını verdi. Çin’den ithal edilen bazı ara malları ve sanayi ürünleri ithalatının Türkiye açısından sıkıntı yaratmayacağını belirten Pekcan, “Uzakdoğu’da çalıştığımız başka ülkeler de var. Çünkü bir ürünün tamamını tek bir ülkeden almıyoruz, hep bir alternatifimiz var. İthalat ve ihracata ilişkin risk analiz programıyla bir üründe, bir ülkeye yoğunlaşma olduğunda sistem uyarı veriyor. Biz de bu ayarı doğrultusunda dengeli götürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



ÇİNLİ BAKAN GELMEYECEK



Pekcan, 6 Şubat’ta Çin Ticaret Bakanı’nın Türkiye’ye gelmesi; 20 Şubat’ta da kendisinin Çin’e giderek Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapmayı planladıklarını ancak koronavirüs nedeniyle her iki buluşmanın da ertelendiğini açıkladı. Çinli bakanın Türkiye ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını bildiren bir yazı gönderdiğini belirten Pekcan, “Biz de çok üzgünüz onların başına gelenler için. Bu sorunun bir an önce çözülüp, en kısa sürede bir araya gelmeyi diliyoruz” dedi.