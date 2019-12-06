Kargocuların ‘kara’ günü

İndirimlerin 2-3 günlük zaman aralığında geçerli olması siparişlerin hazırlanmasında bazı sıkıntılar oluşturdu. Geçen hafta ‘kara cuma’ kampanyalarından yararlanarak alışveriş yapan tüketiciler henüz aldıkları ürünlere ulaşamadı. Sosyal medyadan şikayetlerini dile getiren tüketiciler kargolarının henüz aldıkları firmalar tarafından kargoya dahi verilmediğini iddia etti. Bunun üzerine görüştüğümüz kargo firmaları, “Kampanyalar nedeniyle e-ticarete ilgi çok yükseldi. Artan talep kargo firmalarının da yoğun bir dönem geçirmesine neden oldu. Yaşanan yoğunluğa yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

TESLİMAT 18 GÜNE ÇIKTI

Normal şartlarda e-ticaret platformları kargo teslimi için müşterilerine 2 gün teslim süresi veriyor ve tedarikçi her gecikme günü üçin e-ticaret platformlarına ürün miktarının 10 katına varan oranlarda ceza ödüyordu. Ancak e-ticaret platformları Kara Cuma’nın ardından bu süreyi önce 3 güne ardından bir haftaya son olarak da 18 güne kadar çıktı. Ürünlerin tedarikçiden müşteriye ulaşmasındaki en büyük etken geçen yıl Kara Cuma’da yapılan satışların bu yıl ikiye katlanması oldu. Ürünlerinin son durumunu kontrol etmek için e-ticaret sitelerine giren vatandaşlar, “Değerli müşterilerimiz, satın almış olduğunuz ürünlerin teslimatında kargo şirketlerinin kapasitesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu konu ile ilgili kargo firmaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gecikmeden dolayı özür dileriz” mesajı ile karşılaştı.

3 KAT YOĞUNLUK

KARA Cuma kampanyaları başlamadan önce sektörün önde gelen e-ticaret firmaları bu yıl büyük bir yoğunluğun beklendiğini ve tüm hazırlıklarının ona göre yapıldığını, kargo için özel organizasyon düzeni oluşturduğunu söylemişti. Ancak tüm hazırlıklara rağmen vatandaşlar ürün teslimatında sorun yaşadı. Kargo firmaları “Tedarikçi firmalar ürünleri bize teslim edemedi. Dolayısıyla ürünleri hala hazırlanıyor. Paketler bize ulaştığında biz de hızla müşteriye iletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir şube günlük 600-700 paket teslimi yapılırken bu hafta bu 2 bini geçti” diye konuştu.