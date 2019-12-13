Kardemir'le ilgili 44 milyonluk suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi şirketine ilişkin incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler neticesinde şirketin en az 43.993.296 lira zarara uğratılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Suç duyurusunda bulunacak kişiler arasında bazıları şirket yönetim kurulunda bulunan Fadıl Demirel, Metin Altan, Kamil Güleç, Cavit Yücel, Hüseyin Çağrı Güleç, Burak Yolbulan, Ahmet Zeki Yolbulan, Mustafa Yolbulan hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155’inci maddesi kapsamında işlem yapılması talep edildi.

YATIRIMCILAR DAVA AÇABİLİR

Sermaye Piyasası Kurulu aldığı karara istinaden zarara uğrayan yatırımcıların suç duyurusunda bulunan isimler aleyhine dava açabileceğini de hatırlattı.

TCK 155’İNCİ MADDESİ NEDİR?

Güveni kötüye kullanma

Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.



(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.



İŞTE SPK'NIN KARARI





