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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

KARDEMİR'in kütük döküm kapasitesi 3,5 milyon tona ulaşt

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KARDEMİR'in kütük döküm kapasitesi 3,5 milyon tona ulaşt

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan "Kütük döküm kapasitemizi yıllık 3,5 milyon tona ulaştırmış olduk. 6 no'lu yeni yüksek fırın yatırımını da 2021 yılı içinde tamamladığımızda, uzun yıllardır hayali kurulan 3,5 milyon ton çelik üreten KARDEMİR hedefini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 4. sürekli döküm makinesinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, 1,5 ayda 4 büyük yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini, bu yatırımların toplam değerinin 300 milyon lirayı bulduğunu ve 100 kişiye istihdam oluşturduğunu söyledi.

Hizmete alınan makinenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Soykan, şunları kaydetti:

"Bu makine yüksek kalitede ve yüksek hızda kütük üretimi yapabilen bir makinedir. Vakumda gaz giderme tesisine yakın olması nedeniyle vakumlu çelik üretimlerinin yapılabilmesi mümkün olacak. Çapak giderme sistemiyle de haddehaneler için sorun olan çapak problemlerini azaltacak özelliklere sahiptir. Kütük döküm kapasitemizi yıllık 3,5 milyon tona ulaştırmış olduk. 6 no'lu yeni yüksek fırın yatırımını da 2021 yılı içinde tamamladığımızda, uzun yıllardır hayali kurulan 3,5 milyon ton çelik üreten KARDEMİR hedefini gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Soykan, ortaya konulan vizyon çerçevesinde büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu büyüme sadece üretim odaklı değil. Çevre yatırımlarımızı yaparak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek büyüyoruz. Katma değeri yüksek, otomotiv ve savunma sanayisinde kullanılan ileri teknolojili çelikler üreterek büyüyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleriyle örtüşür hedeflerle, dijital dönüşümü gerçekleştirerek büyüyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu çalışanımızla, sendikamızla büyüyoruz. Hissedarımızla tedarikçimizle kısacası tüm paydaşlarımızla büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARDEMİR BÜYÜDÜKÇE KARABÜK DE ÜLKEMİZ DE BÜYÜYECEK"

Karabük Valisi Fuat Gürel de KARDEMİR'in ülke ve Karabük için öneminden bahsetti.

KARDEMİR'in 3,5 milyon ton yıllık üretim hedefi olduğuna işaret eden Gürel, "KARDEMİR inşallah büyüyecek, inşallah gelişecek ve ülkemizin kalkınmasında da lokomotif görevini devam ettirecek. KARDEMİR büyüdükçe Karabük de ülkemiz de büyüyecek." dedi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç de yeni yatırımlarla KARDEMİR'in her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Yapımı devam eden Filyos Limanı'nın KARDEMİR için hayati önem arz ettiğini vurgulayan Güleç, "Bu limanda en büyük müşteri, en büyük limanı dolduracak firma KARDEMİR. Bu nedenle bizim için 50 yıldır hayal olan Filyos Limanı'nda da mutlaka KARDEMİR'in ismi, imzası olmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4. sürekli döküm makinesinin açılışı, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR ve Özçelik-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü başkanları tarafından pasta kesilerek yapıldı.

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