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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

KARDEMİR'den 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi

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KARDEMİR'den 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, bu yıl tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla üretim kapasitelerinin 3,5 milyon tona ulaşacağını bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kahveci'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Filyos Liman Projesi'nin ele alındığı ve KARDEMİR'in altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra projenin üstyapısına ve işletilmesine talip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Güleç, kendilerini kabul ettiği için Turhan'a teşekkür etti.

Filyos'ta çok büyük bir liman projesinin altyapı yatırımlarının devam ettiğini aktaran Güleç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda bizzat yatırımları yerinde görmüş ve incelemiştik. Bu liman özellikle KARDEMİR için çok büyük önem arz ediyor. Bu yıl tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla kapasitemizi 3,5 milyon tonlara taşımış olacağız. Bu üretim için yaklaşık 8 milyon ton civarında hammadde ve mamul malzeme elleçleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. Yine bilindiği gibi KARDEMİR olarak son 6-7 yıldır liman operasyonlarımızı ağırlıklı olarak şirketimize ayrılan kapasite doğrultusunda Eren limanlarından gerçekleştiriyoruz. Eren Holding yönetimine şirketimize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Şirketteki kapasite artışları doğrultusunda gerek ihracatta gerekse ithalatta rekabet gücünü artırmak için Filyos Limanı'nın olmazsa olmazları olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Tüm bölge için de büyük önem taşıyan bu liman, aynı zamanda tüm Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacak bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline getirirken, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu kapsamda Sayın Bakanımıza Filyos Limanı'nın bir an evvel hizmete alınabilmesi için altyapı çalışmaları devam ederken, eş zamanlı olarak üstyapının da ihale edilebilmesi hususunda talebimizi ilettik. Yine altyapının tamamlanmasından sonra yap-işlet modeliyle limanın üstyapısı ve işletilmesine şirketimizin talip olduğunu ilettik ve kendilerini Karabük'e davet ettik. Sayın Bakanımız da limandaki altyapı çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirttiler ve tüm Karabüklülere selamlarını ileterek ilk fırsatta da Karabük'ü ziyaret edeceklerini söylediler."

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