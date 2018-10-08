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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
KARABÜK (İHA)
08.10.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

KARDEMİR’de 106 işçi iş başı yaptı

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KARDEMİR’de 106 işçi iş başı yaptı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iş başı yapan 106 işçi eğitimlerinin ardından göreve başladı.

KARDEMİR ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbaşı eğitim programı kapsamında 01 Ekim 2018 tarihinde işbaşı yapan 106 personel tamamlanan oryantasyon eğitimlerinin ardından bugün çalışacakları bölümlerde göreve başladı.

İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Modülü eğitimlerinin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, KARDEMİR Yazılım Sistemleri ile ilgili eğitimlerini tamamlayan yeni personellere kişisel koruyucu donanım malzemeleri dağıtıldı. KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, yeni çalışmaya başlayan personellere yeni işlerinin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Hepinizin işinize sahip çıkacağınıza ve özveride bulunacağına inancım tamdır. Özverili olmak başka bir şey, evinizde sizleri bekleyenlere karşı sorumlu olmanız başka bir şeydir. Dünyada ekonomik krizler olur, iki sene zarar edersiniz ama üçüncü sene bir kar edersiniz, bütün şirketlerde böyledir. O iki senelik zararınızı kapatırsınız. O iki senelik zararı bir senede kapatıyoruz ama sahada ölümlü iş kazası, uzuv kaybı gibi iş kazaları gerçekleştiğinde bu gibi durumları telafi edemiyoruz. Hepinizin belirli bir uzmanlığı, iş yapış şekli, mesleki deneyimi vardır ama burada yoğun üzerinde durduğumuz kurallar ve prosedürler vardır. Bu kurallar belirli bir yaşanmışlıkların sonuçları üzerine geliştirilerek düzenlenmiş prosedürlerdir. Zaten niteliklerinize baktığımızda bizlere sağlayacağınız fayda ile ilgili hiçbir endişem yok. Bir kısmınız belki bu tür fabrikalarda çalışmış olabilirsiniz. Fakat en çok üzerinde durduğum konu kurallardır. Bu kurallar sizin yol haritanızdır.”

Ayrıca Ünal işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken toplu fotoğraf çekiminin gerçekleşmesinin ardından işçiler çalışacakları bölümlerde iş başı yaptı.

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