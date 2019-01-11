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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
11.01.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Karbon salımını 2.4 milyon ton azalttı

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Karbon salımını 2.4 milyon ton azalttı

Uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye’de enerji verimliliğine de önemli destekler veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar sadece bu amaç için 80’in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon doları finansman sağladı.

TSKB, başta enerji verimliliği olmak üzere, sürdürülebilir temalı finansman destekleriyle dikkat çekiyor. Kredi portföyünün yüzde 68’sinin sürdürülebilir temalı yatırımlarının oluşturduğu banka bugüne kadar 80’in üzerinde enerji verimliliği projesine yaklaşık 655 milyon oları finansman sağladı.

Enerji Verimliliği Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri arasında da yer alan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle sanayi şirketlerinin bu alandaki farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığına işaret etti. Bu konuda TSKB’nin çalışmalarına değinen İnce, “Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor.

TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiğimiz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4.7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik dönüşüm için de önemli. Bu güne kadar finanse ettiğimiz 80’in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2.4 milyon ton düzeyinde düşürdük. Kredi portföyümüzün %68’ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırımları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor” dedi.

İnce, enerji verimliliği projelerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması anlamında fark yaratmasının yanı sıra özel sektörde enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet avantajı sağladığına dikkat çekti.

 

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