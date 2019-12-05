Karayolları Genel Müdürlüğünün yeni araçları hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yıl 148 milyon lira bedelle 258 makine ve 133 ekipman olmak üzere toplam 391 aracı kara yollarına kazandırdıklarını belirterek, "Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66'sı yerli imalattır. Bunların da bedeli 98 milyon liradır." dedi.



Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) bu yıl karla mücadele ve yol bakım makinalarının hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuştu.



Türkiye'nin ulaştırma alanında "tekerlek dönsün, araç yürüsün" anlayışıyla süregelen yol yapım işinin geride kaldığını ifade eden Turhan, artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıldığını söyledi.



Aynı durumun yol bakım çalışmaları için de geçerli olduğunu dile getiren Turhan, "Son 17 yılda kara yollarına 469 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak, 27 bin 123 kilometreye çıkardık. Bütün şehirlerimizi bölünmüş yolla birbirine bağladık. BSK'lı yol uzunluğunu 8 bin 650 kilometreden 27 bin 761 kilometreye çıkardık. Dağları vadileri, boğazları, denizleri köprülerle, tünellerle aştık." diye konuştu.



Turhan, artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazaların azaldığına dikkati çekerek, tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım alt yapısında elde edilen kazanımlarla bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandığını bildirdi.



Taşıt işletme giderlerinden de önemli ölçüde tasarruf edildiğini kaydeden Bakan Turhan, sadece bölünmüş yollar sayesinde, iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde fayda sağladıklarını belirtti.



"YENİ ALINAN MAKİNE VE EKİPMANLARIN YÜZDE 66'SI YERLİ"



Yolları açmak kadar, onların kullanılabilir kalmasının da önemli olduğuna işaret eden Turhan, "Ülkemizin coğrafya ve iklim koşulları malum. Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan kara yolları alt yapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün kar demeden, kış demeden araçların güvenle yol almasını sağlıyoruz." dedi.



Turhan, kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesine katıyoruz. Karla mücadele ve yol bakımı için Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları katıyoruz. 2019'da 148 milyon lira bedelle 258'i makine ve 133'ü de ekipman olmak üzere toplam 391 makine ve ekipmanı daha kara yollarımıza kazandırdık. Bunlar

içinde 97 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 kaya kamyonu, 18 üst yapılı kamyon, 9 yükleyici, 3 ekskavatör, 9 çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan makine ve ekipmanların yüzde 66'sının yerli imalat olması çok önemli. Bunların da bedeli 98 milyon liradır. Son alımlarla Genel Müdürlüğümüz, 5 bini hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi."



"ARAÇLAR İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERE GÖNDERİLECEK"



Alınan makine ve ekipmanların, özellikle kış aylarının yoğun yaşandığı şehirler için önemini vurgulayan Turhan, söz konusu araçlar sayesinde kış koşullarının ağır olduğu şehir ve bölgeler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yolların açık tutulacağını söyledi.



Turhan, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak gönderilecek yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, zorlu kış koşullarında görev yapacak personele de kolaylıklar diledi.



Konuşmasının ardından Turhan, makine ve ekipmanları inceledi.