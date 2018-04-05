Karar sonrası Halkbank hisseleri hareketli
Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisselerinde yükseliş yüzde 15'i aştı.
Halkbank hisseleri güne 9.10 TL'den başlarken, günlük yükseliş yüzde 15'in üzerine çıktı. Bankanın hisseleri saat 11.09 itibarıyla yüzde 15.47 yükselişle 10.45 seviyesinden işlem gördü.
Borsa İstanbul aynı dakikalarda yüzde 1 yükselişle, bankacılık endeksi ise yüzde 3 primli seyrediyor.
HAKAN ATİLLA’YA 188 AY HAPİS İSTEĞİ
Hürriyet Gazetesinden Razi Canikligil’in haberine göre; ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, 11 Nisan günü yapılacak ceza oturumu öncesinde mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin merhamet gösterip en fazla 5 yıl ceza vermesi isteğine savcılardan cevap geldi.
New York Güney Bölgesi Federal başsavcılığı mahkemeye verdiği 68 sayfalık dilekçede Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu, ancak en az 188 ay ceza istediklerini belirlettiler. Atilla için ayrıca 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da istediler.
Atilla’nın avukatları hakim Richard Berman’a geçen hafta verdikleri diklekçede kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtmişlerdi.
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