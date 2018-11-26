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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Karar çıktı Öztürk gitti

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Karar çıktı Öztürk gitti

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi. Henüz hakkında yakalama kararı çıkmayan Öztürk’ün ise yurtdışına çıktığı belirtiliyor.

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetti. Kurulun bu kararı ile birlikte, Öztürk hakkında 2 yıl önce verilen infazın durdurulması kararı da ortadan kalktı. Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, karardan yeni haberleri olduğunu, müvekkili hakkında yakalama kararının ise henüz çıkarılmadığını söyledi. Öztürk’ün, kararın verildiği gün yurtdışına gittiği belirtildi.

5 KİŞİYE BERAAT 2 KİŞİYE MÜEBBET

Galip Öztürk’ün, müebbet hapis cezası aldığı dava 22 yıl önce işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı, Kuvvet Köseoğlu isimli kişi Beyoğlu’nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk ile aralarında, Samsun’da yaşadıkları dönemden kalma kan davası olan Köseoğlu’nun öldürülmesi sonrası açılan davada 7 kişi yargılandı. Yargılama devam ederken, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Okumuş 28 Ağustos 2011 günü Çorum’da tutuklandı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi kararını 8 Ekim 2012 günü verdi. Mahkeme, sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, Galip Öztürk ile cinayetin tetikçisi Kudret Okumuş’a müebbet hapis cezası verdi. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer aldı. Mahkemenin kararını Öztürk’ün avukatları temyiz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını 17 Eylül 2014’te onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk’ün avukatlarının başvurusu üzerine, onama kararının kaldırılmasını talep etti. Bu aşamadan sonra, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurulun dosyaya ilişkin inceleme süreci devam ederken, Öztürk’ün avukatları bu kez de müebbet hapis cezasını veren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

YENİDEN YARGILANSIN TALEBİ

Avukatlar, mahkemeye 19 Eylül 2016 günü sundukları dilekçede yargılamanın yenilenmesini talep etti. Dilekçede, mahkumiyet kararını FETÖ’cü hakimlerin kurmaca delillere dayanarak verdiği savunuldu. Mahkeme 30 Eylül’de verdiği kararla, başvuruyu reddetti. Kararda, yargılamanın yenilenmesine yer olmadığı kaydedildi. Galip Öztürk’ün avukatları bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. 20. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ekim’de verdiği kararla, yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Bu kararla birlikte, Öztürk hakkındaki infaz kararı da durduruldu.

Karar çıktı Öztürk gitti


İNFAZIN DEVAMI KARARI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Kasım tarihli ek tensip ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan dosyanın dönüşünün beklenmesine karar verdi. Kurulun 3 Temmuz 2018 tarihli kararı mahkemeye ulaştı. Kurulun kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine karar verildiği anlaşıldı. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi geçen 16 Kasım’da Öztürk hakkında şu kararı verdi: “Hükümlü hakkında verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına…” Galip Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, “Kararı yeni gördüm. Henüz yakalama kararı çıkarılmamış” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)-2
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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