Şeker fabrikaları için destek ziyareti

Karamollaoğlu, önce Türkiye genelinde başlatılan “Şeker Fabrikaları Satılmasın” kampanyası için kurulan standı ziyaret edecek. Karamollaoğlu'nun da imza atarak kampanyaya destek vermesi bekleniyor.

AK PARTİLİ ADAM BETONUN YENMEDİĞİNİ ANLAYACAK

Sendika Genel Başkanı İsa Gök ile bir araya gelecek olan Karamollaoğlu, geçen hafta yaptığı basın toplantısında şeker özelleştirmesini şöyle eleştirmişti:

"Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var, o da rant. Kısa vadeli rant görüyorum. Kısa vaade paraya çevirme derdindeler. Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; 'Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. "

İMZA KAMPANYASI BİR HAFTA UZATILDI

Sendika yetkilileri, imza kampanyasına katılan sayısının bir milyonu geçtiğini, kampanyanın yoğun katılım nedeniyle bir hafta uzatılma kararı alındığını belirttiler. Cuma günü bitecek olan kampanya yeni kararla 9 Mart'a uzatılmış oldu.