Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Şeker fabrikaları için destek ziyareti

Şeker fabrikaları için destek ziyareti

AYSEL ALP/ANKARA
28.02.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin itirazını sürdürüyor. Karamollaoğlu, bugün parti yöneticileriyle birlikte saat 14.00'te Şeker-İş Sendikasını ziyaret edecek.

Karamollaoğlu, önce Türkiye genelinde başlatılan “Şeker Fabrikaları Satılmasın” kampanyası için kurulan standı ziyaret edecek. Karamollaoğlu'nun da imza atarak kampanyaya destek vermesi bekleniyor.

AK PARTİLİ ADAM BETONUN YENMEDİĞİNİ ANLAYACAK

Sendika Genel Başkanı İsa Gök ile bir araya gelecek olan Karamollaoğlu, geçen hafta yaptığı basın toplantısında şeker özelleştirmesini şöyle eleştirmişti:

"Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var, o da rant. Kısa vadeli rant görüyorum. Kısa vaade paraya çevirme derdindeler. Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; 'Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. "

İMZA KAMPANYASI BİR HAFTA UZATILDI

Sendika yetkilileri, imza kampanyasına katılan sayısının bir milyonu geçtiğini, kampanyanın yoğun katılım nedeniyle bir hafta uzatılma kararı alındığını belirttiler. Cuma günü bitecek olan kampanya yeni kararla 9 Mart'a uzatılmış oldu.

Etiketler: Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , İsa Gök
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri