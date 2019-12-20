Karaman'dan 150 ülkeye 350 milyon dolarlık ihracat

Kısa süre içerisinde bisküvi, çikolata, kek ve gofret üretiminde söz sahibi olan Karaman'da, bu yılın 11 ayında 150 ülkeye yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kuruluşunda sadece bisküvi fabrikalarının bulunduğu ancak daha sonraki yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla büyüyen Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) irili ufaklı 161 firma bulunuyor. Bu firmaların tamamının ihracat yapması da dikkati çekiyor.

Her geçen yıl yapılan yatırımlarla sektörün büyüdüğü kentte, modern fabrikalarda 400 çeşit bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretiliyor. Ayrıca, Karaman'da üretilen gıda üretim makineleri dünyanın birçok yerindeki fabrikalara kuruluyor. Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'deki firmaların büyük bölümünün gıda sektöründe olduğunu, bunun yanında matbaa, makine ekipmanı ve metal gibi alanlarda üretim yapan firmaların da bulunduğununu söyledi.

"VERİMLİ BİR 2020 BEKLİYORUZ"

OSB'de 13 bin kişinin istihdam edilmesi dolayısıyla Karaman'da işsiz sayısının az olduğuna dikkati çeken Boynukalın, kentten dünyanın her yerine ihracat yapıldığını vurguladı.

Kemal Boynukalın, şu bilgileri verdi:

"Karaman'da şu anda 400'den fazla bisküvi, çikolata, kek ve gofret çeşidi üretilmekte. Bu ürünler ihraç edildiği 150'den fazla ülkede Türkiye'nin ve Karaman'ın adını duyurmaktadır. 2019 yılı her türlü zorluk ve ekonomik sıkıntıya rağmen Karaman sanayicisi için çok kötü geçmemiştir. 11 aylık ihracat rakamlarımız 350 milyon dolara dayanmıştır. Bu rakam 2018 yılı rakamlarından fazladır. Ekonomide belli bir düzelme gözükmekte. Bu bize de yansıyor. Bu yüzden daha verimli bir 2020 bekliyoruz. Daha çok yatırım yapılacağına inanıyoruz."

"FAİZLERİN DÜŞMESİ YATIRIMLARI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Faizlerin düşmesinin yatırım yapmak isteyen müteşebbisleri olumlu etkileyeceğine değinen Boynukalın, "Ayrıca 2020 yılı için asgari ücret desteğinin devam etmesi sanayicilerimiz için çok önemli. İhracatta daha önce uygulanan navlun desteğinin tekrar edilmesi sanayicilerimize biraz nefes aldıracaktır." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Birliğinin araştırmasına göre Karaman'dan ilk 500'e giren 2 firma, ikinci 500'e giren 3 firma olduğunu anımsatan Boynukalın, "Bu, ilimiz için gurur verici bir olay. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı artacaktır. Bugün Karaman OSB teknik ve fiziki şartlarıyla ülkemizin en önemli OSB'leri arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.