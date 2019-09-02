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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
02.09.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Karadeniz’de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

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Karadeniz’de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" dedi, ağlarını attı. Balıkçı tezgahlarını, istavrit, mezgit ve barbun balıkları doldurdu.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Samsun’da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL’den satışa sunuldu.

Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek, "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerini dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz" dedi.

Nedim Abdik ise Karadenizliler için balığın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Yeni av sezonu başladığı için mutluyuz. Karadeniz’de her evde sıkça balık yenir. Sezon başladı taze balıklarda tezgahlarda yerini almış. Ben de mezgit aldım. Bu yıl balık bol olacak diye bir beklenti var. İnşallah bol olur. Bolca balık tüketiriz" diye konuştu.

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