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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.02.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

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Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tezgahlarda yer alan Karadeniz hamsisi adeta yok satıyor.

Şuhut’ta balık tezgahları farklı balık çeşitleriyle dolarken, fiyatlar da günden güne değişiyor. Tezgahları çeşitlendiren balıkların başında gelen Karadeniz hamsisi ise en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Havaların normal seyrinde devam ettiğini ve fiyatların da makul derecede olduğunu kaydeden balıkçılar, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz hamsisinin fiyatının patlıcan fiyatları ile aynı olduğunu belirten balıkçı esnafı, fiyatların da 15 ile 20 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Balık satıcılarından Osman Sedat Eşkin konuyla ilgili açıklamalarında, "Karadeniz hamsisi piyasada yok zaten yüksek geliyor. Vatandaşa da yüksek miktarda satmak zorunda kalıyoruz. Karadeniz hamsisi şu anda 15 lira. Vatandaşların balık alma imkanları var o kadar da yüksek miktarda değil. Allah bereket versin" dedi.

Balıkçı Veysel Ülger ise "Çok güzel, hava güneşli balıklar taze. Günlük balık en çok giden balıklar palamut, alabalık ve Karadeniz hamsisi oluyor. Hamsi şu anda 15 ile 20 liraya var. Vatandaşların alım gücü de var. Diğer ilçelere göre Şuhut'un pazarı güzel yani" ifadelerini kullandı.

Şuhut pazarına Karadeniz hamsisi almaya gelen Mahmut Öz de, "Balık pazarı uygun, balıklar taze. Hamsi alıyorum Karadeniz hamsisi olduğu için fiyatlardan memnunum" ifadelerine yer verdi.

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