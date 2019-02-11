Karadağ'da sahile 800 milyon Euro yatırıyor
Karadağ’ın yükselen yıldızı Türk yatırımcıyı da cezbetti. Azerbaycan’daki yatırımlarıyla bilinen Ahmet Erentok da rotasını Karadağ’a çevirdi.
2012’de ülkede yatırım yapmak üzere Azmont Investments’i kuran Erentok, haziranda 800 milyon Euro’luk yatırımla karma turizm projesi Portonovi Resort’u tamamlıyor. 2 kilometrelik sahil şeridine sahip 260 dönümde eski bir deniz üssü arazisinde üzerine kurulan tesis, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kotor Bölgesi’ne bakan Boka Koyu’nda yer alıyor. Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok, “Cannes’da böyle bir şey yapar mısın?’ deseniz, yapmam. Bölge olarak baktığın zaman, bölgede insanların gitmek istediği farklı bir yer olması gerekiyor” dedi. Karadağ’da başka yatırımlar yapabileceklerinin sinyalini veren Erentok, “Çünkü paydaşlarımız bizden çok memnun. Kalitemizden, yaptığımız işlerden çok memnun. Önemli bir uyum var aramızda. Ayrıca, Hırvatistan ve Yunanistan da olabilir. Burada edindiğimiz tecrübeyle istediğimiz sonucu alırsak, modelleri farklı boyutlara getireceğiz. Başarılı bir proje yarattığımızı düşünüyorum” dedi.
Marinasını Doğuş Grubu bünyesinde hizmet veren D-Marin tarafından işletilecek mega yatların yanaşabileceği 238 bağlama kapasiteli marinası, Avrupa’nın ilk One&Only Oteli, dünyaca ünlü Chenot Health Wellness Spa’nın yer alacağı Portonovi’de toplam 224 adet 1+1’den 3 + 1’e kadar rezidans daireler ve özel havuzlu villalar yer alıyor.
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