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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Karadağ'da sahile 800 milyon Euro yatırıyor

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Karadağ'da sahile 800 milyon Euro yatırıyor

Karadağ’ın yükselen yıldızı Türk yatırımcıyı da cezbetti. Azerbaycan’daki yatırımlarıyla bilinen Ahmet Erentok da rotasını Karadağ’a çevirdi.

2012’de ülkede yatırım yapmak üzere Azmont Investments’i kuran Erentok, haziranda 800 milyon Euro’luk yatırımla karma turizm projesi Portonovi Resort’u tamamlıyor. 2 kilometrelik sahil şeridine sahip 260 dönümde eski bir deniz üssü arazisinde üzerine kurulan tesis, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kotor Bölgesi’ne bakan Boka Koyu’nda yer alıyor. Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok, “Cannes’da böyle bir şey yapar mısın?’ deseniz, yapmam. Bölge olarak baktığın zaman, bölgede insanların gitmek istediği farklı bir yer olması gerekiyor” dedi. Karadağ’da başka yatırımlar yapabileceklerinin sinyalini veren Erentok, “Çünkü paydaşlarımız bizden çok memnun. Kalitemizden, yaptığımız işlerden çok memnun. Önemli bir uyum var aramızda. Ayrıca, Hırvatistan ve Yunanistan da olabilir. Burada edindiğimiz tecrübeyle istediğimiz sonucu alırsak, modelleri farklı boyutlara getireceğiz. Başarılı bir proje yarattığımızı düşünüyorum” dedi.

Marinasını Doğuş Grubu bünyesinde hizmet veren D-Marin tarafından işletilecek mega yatların yanaşabileceği 238 bağlama kapasiteli marinası, Avrupa’nın ilk One&Only Oteli, dünyaca ünlü Chenot Health Wellness Spa’nın yer alacağı Portonovi’de toplam 224 adet 1+1’den 3 + 1’e kadar rezidans daireler ve özel havuzlu villalar yer alıyor.

 

 

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