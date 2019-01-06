Karaca’nın gözü Avrupa markalarında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKaraca’nın gözü Avrupa markalarında
GeriEkonomi Karaca’nın gözü Avrupa markalarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Elif ERGU
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Karaca’nın gözü Avrupa markalarında

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Karaca’nın gözü Avrupa markalarında

Mutfak ve sofra sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından Karaca, 2019’da bir yabancı markayı çatısı altına almaya hazırlanıyor. İtalya ve Almanya’da köklü markalarla görüşen Karaca, henüz tam istediği gibi bir markayı bulamamış olsa da Karaca Grubu İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı, “Hem mirası ve kökleri hem de operasyonel büyüklüğü olan bir Avrupa markasını satın almak istiyoruz. 2019’da bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından Karaca Home, Emsan, Jumbo, CookPlus’ı çatısı altında toplayan Karaca Grubu hem Türkiye’de hem de yurtdışında atakta. 2018 yılını yüzde 33 büyüme oranı, 44 milyar lira ciroyla kapatan Karaca Grubu, yurtdışında mağaza açmaya devam ederken bir yandan da büyümesine ivme katmak için bir Avrupa markasını çatısı altına almayı planlıyor. İtalya ve Almanya’da markalarla masaya oturan Karaca Grubu henüz arayışlarını sonuçlandırmadı. Karaca Grubu İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı ile Karaca’nın yeni açılımlarını ve büyüme hedeflerini konuştuk.

15 ÜLKEDE MAĞAZA VAR

Karaca hem Türkiye’de hem de yurtdışında hızla büyüyor. Yeni hedefler nedir? Daha çok yurtdışına mı odaklandınız?

- Yurtdışında mağaza açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Güney Amerika-Paraguay’da da mağaza açıyoruz. Coğrafi olarak da genişliyoruz. Son dönemde odağımızda bir yabancı markayı grubumuza katmak var. İtalya ve Almanya’da farklı markalarla masaya oturduk. Biz mirası, kökleri olan ve operasyonel büyüklüğünü de koruyan bir markayı satın almak istiyoruz. 2019’da bunu gerçekleştireceğiz.

Bir anda yurtdışındaki mağaza sayınızı da yabancı bir markayı alarak büyütmeyi planlıyorsunuz o zaman...

- Aynen. 2018’de yüzde 33 büyüdük. Sadece organik değil inorganik olarak da büyüyen bir şirketiz. 2008’de Emsan’ı 2014’de Jumbo’yu satın aldık. 2009’da CookPlus’ı, 2012’de ise Karaca Home’u kurduk. Böylece tüm segmentlere ürün satabilme kabiliyetine kavuşmuş bir marka portföyüne ulaşmış olduk.

Kaç ülkede Karaca mağazası var?

- 15 ülkede mağazalarımız var. 2019’da 8 ülkeye daha gireceğiz. Bunlar, Paraguay, Fas, Mısır, Tunus, Irak, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere.  Almanya’da mağazalarımız vardı. Bu yıl içinde Almanya’da 10 mağaza daha açacağız.

AVRUPA’DAKİ MERKEZ ALMANYA

Almanya Türk nüfusu olduğu için mi cazip?

- Yalnızca Türk nüfusu hedeflemiyoruz. Hedefimizde 3.5 milyonluk Türk nüfusu da var Almanlar da var. Avrupa yönetiminin merkezi, depo ve mağazacılık yönetim merkezimiz de Almanya’da olacak. Toplamda 2019’da Avrupa’da 18 mağaza açacağız. Almanya ikinci Türkiye olsun istiyoruz ileride.

Başka hangi ülkeler var hedefinizde?

- İngiltere’de de mağaza açacağız. Polonya ve Romanya’ya mağaza açtık. Polonyalıların alışkanlıkları Türklere çok benziyor. Türkler gibi yemek takımı alan tek ülke Polonya. Avusturya’daki işimiz iyi gidiyor. Ortadoğu’da da çok güçlüyüz. 2020 yılında Amerika’yı hedefliyoruz. 2019’da 4 kıtada olmuş olacağız.

Karaca Grubu ürünlerinin ne kadarı Türkiye’de üretiliyor?

- Ürettirebildiğimiz her şeyi Türkiye’de yaptırıyoruz. Pişirme gruplarımızın tamamı Türkiye’de üretiliyor. Küçük elektrikli ev aletlerinin neredeyse tamamı Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’de çok kaliteli üretim yapılıyor. Bazı yabancı markalar da Türkiye’de üretiliyor. Ayrıca dünyada 7 fabrika sadece Karaca için çalışıyor. Bu fabrikalar Güney Kore, Çin, Tunus, Mısır, İran’da. İnovasyonla üretilebilen her ürünü Türkiye’de üretiyoruz.  

Ar-Ge’niz Türkiye’de mi?

- Bazı ARGE çalışmaları İsviçre’de yapılıyor bazıları Türkiye’de.

Granitten tava, tencere takımları çıkardınız. Sektörde bir atılım sağladınız. Nasıl yön veriyorsunuz inovasyona? bundan sonra neler olacak?

- 2014 yılında granit yaptık. Yanmaz yapışmaz bir ürün. Hammaddesi İsviçre’de tasarımı İtalya’da yapıldı. Hatta biz ARGE’yi yaptırdık ve o hammaddeye KRC adı verildi. Sektörü değiştiren bir iş yaptık. Teflon ve seramik tava, tencereye alternatif oldu.

Fine Pearl yemek takımları ürettiniz. İncili yemek takımları nasıl ilgi gördü?

- Yemek Takımı kategorisinde bu ürünle bir yılda yüzde 50 büyüme yakaladık. 4 yıl çalışıldı bu ürün üzerine de. İnci çiftliklerin inci alındı. Çok ödül aldık bu işle.

Bu yıl var mı bir yenilik?

- Biodiamond diye bir ürün yaptık. Bu ürünü 2018 yılında İsviçre’de gelişirdik. Pişirme grubunun üzerine 300 bin adede kadar gerçek elmas kristali yerleştirdik.

Gerçek derken...

- Laboratuvar ortamında geliştirilen elmas kristalleri bunlar. Kendiliğinden yapışmaz özelliği var. Dış yüzeye kristallerin yerleştirilmesi 3 sene sürdü. Yüzde 100 Türkiye’de üretiliyor. Türkiye ve dünyada en dayanıklı en yanmaz yapışmaz ürün grubunu yaptık. Daha tanıtımını yapmadık ama şu anda kategorinin en çok satan ürünü oldu.

RUSYA’YA ÖNCE E-TİCARET İLE GİRİYORUZ

Online satışlarınızdaki büyüme sizi tatmin ediyor mu?

- 30 mağazadan daha fazla ciro yapan hale geldi online satışlar. Ama Amerika’daki rakiplerimize bakınca onlar online satışlarla cirolarının yüzde 50’sini yapıyor. Gidilecek yolumuz var.

2018’de yüzde 300 büyüdük online satışlarda. 2019’da yine benzer büyüme rakamını yakalamayı hedefliyoruz. 2018’de en büyük yatırımı e-ticarette yaptık. SAP Hybres alt yapısına geçiş yapıp yurtdışında her ülkede kendi operasyonunu yürütebilecek düzeye geldik. Örneğin Almanya, Romanya, Rusya ve Polonya’ya  e-ticaretle beraber giriyoruz. Rusya’ya e-ticaretimiz daha önce gidiyor.

 

HEDEF 2023’TE İLK 3’E GİRMEK

Karaca Grubu’nun ileriye yönelik hedeflerinin biri yurtdşınında bilinen bir marka olmak değil mi?

- Evet. Şu an kendi alanımızda dünyanın en büyük ilk 10 markasından biriyiz. Hedefimiz, 2023’te ilk 3’e girmek. Adım adım hedefimiz gerçekleşiyor. Yurtdışı maceramız 2014 yılında başladı. Ama 2 yıl alt yapı çalışmalarıyla geçti. Şu anda kat ettiğimiz yol 4 yıldır geldiğimiz nokta. 15 ülkedeydik 1 yılda 8 ülke daha ekliyoruz. Yurtdışı mağazalarımızın toplam satışı ciromuzun yüzde 13’üne denk geliyor. Üretim önemli ama bilginin sahibi olan marka olmak daha önemli. Karaca olarak esas amacımız bilginin sahibi olan marka olmak. Dünya markası olma vizyonuyla ilerliyoruz.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eczanede verilen poşetler ile ilgili flaş açıklama

Yabancı turist hedefi 50 milyona tırmandı

Çok sayıda kişi ve şirketi ilgilendiriyor: O süre uzatıldı

En pahalı Etiler’de en ucuz Yozgat’ta