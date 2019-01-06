Karaca’nın gözü Avrupa markalarında

TÜRKİYE’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından Karaca Home, Emsan, Jumbo, CookPlus’ı çatısı altında toplayan Karaca Grubu hem Türkiye’de hem de yurtdışında atakta. 2018 yılını yüzde 33 büyüme oranı, 44 milyar lira ciroyla kapatan Karaca Grubu, yurtdışında mağaza açmaya devam ederken bir yandan da büyümesine ivme katmak için bir Avrupa markasını çatısı altına almayı planlıyor. İtalya ve Almanya’da markalarla masaya oturan Karaca Grubu henüz arayışlarını sonuçlandırmadı. Karaca Grubu İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı ile Karaca’nın yeni açılımlarını ve büyüme hedeflerini konuştuk.

15 ÜLKEDE MAĞAZA VAR

Karaca hem Türkiye’de hem de yurtdışında hızla büyüyor. Yeni hedefler nedir? Daha çok yurtdışına mı odaklandınız?

- Yurtdışında mağaza açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Güney Amerika-Paraguay’da da mağaza açıyoruz. Coğrafi olarak da genişliyoruz. Son dönemde odağımızda bir yabancı markayı grubumuza katmak var. İtalya ve Almanya’da farklı markalarla masaya oturduk. Biz mirası, kökleri olan ve operasyonel büyüklüğünü de koruyan bir markayı satın almak istiyoruz. 2019’da bunu gerçekleştireceğiz.

Bir anda yurtdışındaki mağaza sayınızı da yabancı bir markayı alarak büyütmeyi planlıyorsunuz o zaman...

- Aynen. 2018’de yüzde 33 büyüdük. Sadece organik değil inorganik olarak da büyüyen bir şirketiz. 2008’de Emsan’ı 2014’de Jumbo’yu satın aldık. 2009’da CookPlus’ı, 2012’de ise Karaca Home’u kurduk. Böylece tüm segmentlere ürün satabilme kabiliyetine kavuşmuş bir marka portföyüne ulaşmış olduk.

Kaç ülkede Karaca mağazası var?

- 15 ülkede mağazalarımız var. 2019’da 8 ülkeye daha gireceğiz. Bunlar, Paraguay, Fas, Mısır, Tunus, Irak, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere. Almanya’da mağazalarımız vardı. Bu yıl içinde Almanya’da 10 mağaza daha açacağız.

AVRUPA’DAKİ MERKEZ ALMANYA

Almanya Türk nüfusu olduğu için mi cazip?

- Yalnızca Türk nüfusu hedeflemiyoruz. Hedefimizde 3.5 milyonluk Türk nüfusu da var Almanlar da var. Avrupa yönetiminin merkezi, depo ve mağazacılık yönetim merkezimiz de Almanya’da olacak. Toplamda 2019’da Avrupa’da 18 mağaza açacağız. Almanya ikinci Türkiye olsun istiyoruz ileride.

Başka hangi ülkeler var hedefinizde?

- İngiltere’de de mağaza açacağız. Polonya ve Romanya’ya mağaza açtık. Polonyalıların alışkanlıkları Türklere çok benziyor. Türkler gibi yemek takımı alan tek ülke Polonya. Avusturya’daki işimiz iyi gidiyor. Ortadoğu’da da çok güçlüyüz. 2020 yılında Amerika’yı hedefliyoruz. 2019’da 4 kıtada olmuş olacağız.

Karaca Grubu ürünlerinin ne kadarı Türkiye’de üretiliyor?

- Ürettirebildiğimiz her şeyi Türkiye’de yaptırıyoruz. Pişirme gruplarımızın tamamı Türkiye’de üretiliyor. Küçük elektrikli ev aletlerinin neredeyse tamamı Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’de çok kaliteli üretim yapılıyor. Bazı yabancı markalar da Türkiye’de üretiliyor. Ayrıca dünyada 7 fabrika sadece Karaca için çalışıyor. Bu fabrikalar Güney Kore, Çin, Tunus, Mısır, İran’da. İnovasyonla üretilebilen her ürünü Türkiye’de üretiyoruz.

Ar-Ge’niz Türkiye’de mi?

- Bazı ARGE çalışmaları İsviçre’de yapılıyor bazıları Türkiye’de.

Granitten tava, tencere takımları çıkardınız. Sektörde bir atılım sağladınız. Nasıl yön veriyorsunuz inovasyona? bundan sonra neler olacak?

- 2014 yılında granit yaptık. Yanmaz yapışmaz bir ürün. Hammaddesi İsviçre’de tasarımı İtalya’da yapıldı. Hatta biz ARGE’yi yaptırdık ve o hammaddeye KRC adı verildi. Sektörü değiştiren bir iş yaptık. Teflon ve seramik tava, tencereye alternatif oldu.

Fine Pearl yemek takımları ürettiniz. İncili yemek takımları nasıl ilgi gördü?

- Yemek Takımı kategorisinde bu ürünle bir yılda yüzde 50 büyüme yakaladık. 4 yıl çalışıldı bu ürün üzerine de. İnci çiftliklerin inci alındı. Çok ödül aldık bu işle.

Bu yıl var mı bir yenilik?

- Biodiamond diye bir ürün yaptık. Bu ürünü 2018 yılında İsviçre’de gelişirdik. Pişirme grubunun üzerine 300 bin adede kadar gerçek elmas kristali yerleştirdik.

Gerçek derken...

- Laboratuvar ortamında geliştirilen elmas kristalleri bunlar. Kendiliğinden yapışmaz özelliği var. Dış yüzeye kristallerin yerleştirilmesi 3 sene sürdü. Yüzde 100 Türkiye’de üretiliyor. Türkiye ve dünyada en dayanıklı en yanmaz yapışmaz ürün grubunu yaptık. Daha tanıtımını yapmadık ama şu anda kategorinin en çok satan ürünü oldu.

RUSYA’YA ÖNCE E-TİCARET İLE GİRİYORUZ

Online satışlarınızdaki büyüme sizi tatmin ediyor mu?

- 30 mağazadan daha fazla ciro yapan hale geldi online satışlar. Ama Amerika’daki rakiplerimize bakınca onlar online satışlarla cirolarının yüzde 50’sini yapıyor. Gidilecek yolumuz var.

2018’de yüzde 300 büyüdük online satışlarda. 2019’da yine benzer büyüme rakamını yakalamayı hedefliyoruz. 2018’de en büyük yatırımı e-ticarette yaptık. SAP Hybres alt yapısına geçiş yapıp yurtdışında her ülkede kendi operasyonunu yürütebilecek düzeye geldik. Örneğin Almanya, Romanya, Rusya ve Polonya’ya e-ticaretle beraber giriyoruz. Rusya’ya e-ticaretimiz daha önce gidiyor.

HEDEF 2023’TE İLK 3’E GİRMEK

Karaca Grubu’nun ileriye yönelik hedeflerinin biri yurtdşınında bilinen bir marka olmak değil mi?

- Evet. Şu an kendi alanımızda dünyanın en büyük ilk 10 markasından biriyiz. Hedefimiz, 2023’te ilk 3’e girmek. Adım adım hedefimiz gerçekleşiyor. Yurtdışı maceramız 2014 yılında başladı. Ama 2 yıl alt yapı çalışmalarıyla geçti. Şu anda kat ettiğimiz yol 4 yıldır geldiğimiz nokta. 15 ülkedeydik 1 yılda 8 ülke daha ekliyoruz. Yurtdışı mağazalarımızın toplam satışı ciromuzun yüzde 13’üne denk geliyor. Üretim önemli ama bilginin sahibi olan marka olmak daha önemli. Karaca olarak esas amacımız bilginin sahibi olan marka olmak. Dünya markası olma vizyonuyla ilerliyoruz.