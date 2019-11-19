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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

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Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.

Yıkım öncesi jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinası ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.
Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etmişti.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirlemiş, mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığını tespit etmişti. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlenmişti.

Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etmiş, ilgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçmiş ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

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