'Kara üzüm kurusu' ilgi görüyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde üretilen 'Kara üzüm kurusu' ilgi görüyor.
35 yıldır kendi yetiştirdiği üzümleri kurutup sattığını belirten Suat Tuncer, “Doktorların bazı hastalar için özellikle tavsiye ettiği doğal ürünler listesinin başında kuru üzüm geliyor. Özellikle de siyah kuru üzümün insan sağlığına faydaları inanılamayacak kadar fazladır. Çocuklarınıza okula gitmeden önce 5-10 adet kuru üzüm yedirin. Böylece çocuğunuzun vücudu direnç kazanacaktır. Kuru üzüm; gerçek bir beyin besinidir, Beynimizin çalışmasına en çok yardım eden kuru gıda olarak; ceviz ile aynı sırada yer alır. Kalp hastaları için şifa kaynağıdır. Kuru üzümün kabuğunda bulunan vitamin, kansere karşı koruyucu bir güç oluşturur. Çekirdekli kuru üzüm; kanı sulandırır. Kansızlık ile mücadele eden hastaların özellikle tüketmesi gereken, doğal ilaç olarak bilinir. Kuru üzüm, kanın temizlenmesine de oldukça büyük katkılar sağlar. 35 yıldır kendim üretip daha sonra kurutup pazarlarda satıyorum. Tamamen organik olan bu üzümü herkesin tüketmesini tavsiye ederim” diye konuştu.
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