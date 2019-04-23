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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

'Kara üzüm kurusu' ilgi görüyor

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'Kara üzüm kurusu' ilgi görüyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde üretilen 'Kara üzüm kurusu' ilgi görüyor.

35 yıldır kendi yetiştirdiği üzümleri kurutup sattığını belirten Suat Tuncer, “Doktorların bazı hastalar için özellikle tavsiye ettiği doğal ürünler listesinin başında kuru üzüm geliyor. Özellikle de siyah kuru üzümün insan sağlığına faydaları inanılamayacak kadar fazladır. Çocuklarınıza okula gitmeden önce 5-10 adet kuru üzüm yedirin. Böylece çocuğunuzun vücudu direnç kazanacaktır. Kuru üzüm; gerçek bir beyin besinidir, Beynimizin çalışmasına en çok yardım eden kuru gıda olarak; ceviz ile aynı sırada yer alır. Kalp hastaları için şifa kaynağıdır. Kuru üzümün kabuğunda bulunan vitamin, kansere karşı koruyucu bir güç oluşturur. Çekirdekli kuru üzüm; kanı sulandırır. Kansızlık ile mücadele eden hastaların özellikle tüketmesi gereken, doğal ilaç olarak bilinir. Kuru üzüm, kanın temizlenmesine de oldukça büyük katkılar sağlar. 35 yıldır kendim üretip daha sonra kurutup pazarlarda satıyorum. Tamamen organik olan bu üzümü herkesin tüketmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

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