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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

"Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

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"Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan "Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz" dedi.

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli ve milli demir yolu tren tekeri seri üretimine başladıklarını belirterek, "Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz." dedi.

Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in, Türkiye'nin ilk demir-çelik şirketi olduğunu ve hikayesinin 1937'de başladığını hatırlatarak, Türkiye'de "fabrika kuran fabrika" ismiyle tanınan KARDEMİR'in, vizyonunu sürdürdüğünü, inovasyon kültürünü üretim süreçlerine yansıtmayı başardığını söyledi.

Ar-Ge faaliyetlerini kurumsal hale getirdiklerini ifade eden Soykan, kurdukları Ar-Ge merkezinin geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi onaylı merkez statüsüyle onurlandırıldığını, Ar-Ge merkezinde dünyada az sayıda firmanın odaklandığı katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini anlattı.
Soykan, "Ülkemizde üretilmeyen ve ithal edilen ürünleri üreterek hem ülke sanayimizin gelişimine hem de ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı
hedefliyoruz." dedi.

"YILDA 200 BİN TREN TEKERİ ÜRETECEĞİZ"

Hüseyin Soykan, seri üretimine başladıkları yerli tren tekeriyle ilgili şunları kaydetti:

"Dünyada demir yolu tekeri üreten 15 tane firma var. KARDEMİR 16. üretici oldu. Türkiye'mizde ve yakın bölgemizde tek üretici olarak ticari üretime geçmiş durumdayız. Üretimine başladığımız tren tekeri, demir yollarının gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Tren tekeri, yarım ton özel çelikten üretilir. Ağırlığı 370 kilogramdır. Şu anda bunun fiyatı yaklaşık olarak 600 avro civarında. Türkiye'de biz üretime başlamadan önce demir yolu tekerinin fiyatı bin avronun üzerindeydi. Tamamen bağımlıydık dünyaya. Türkiye, şu anda bu üreticilerden yıllık 25-30 bin adet demir yolu tekeri ithal ediyor. Çin'den, Rusya'dan, Avrupa ülkelerinden...

KARDEMİR, şu anda bu üretimlerini tamamladı ve iç piyasaya ürünlerini sevk etmeye başladı. Bu demektir ki Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz. Kurduğumuz tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. Bu demek ki en az 150 bin adedini dünyaya ihraç edeceğiz. Ürünümüz dünyadan; Avrupa'dan, Rusya'dan, Uzak Doğu'dan çok ciddi talepler alıyor. Bugünlerde de bunları yönetmeye çalışıyoruz."

Demir yolu tekeri üretmek için kurdukları tesisin Endüstri 4,0 felsefesiyle kurgulandığını, robotların çalıştığı ve tamamen otomatik sistemlerin bulunduğu bir fabrika olduğunu anlatan Soykan, "Burada yarım tonluk bir çelik gibi görünse de dövme ve haddeleme (çeliği ezme) teknolojilerinde bugün için en ileri teknolojiler kullanılıyor. Onun için zaten dünyada üreticisi çok az. Teknolojisi yoğun bir üründen bahsediyoruz, diğer ürünlerimiz gibi... Dolayısıyla ileri mühendislik uygulamalarımızı bu ürünlerde görebiliyoruz." diye konuştu.

"100 MİLYONLARCA DOLAR ÜLKEMİZDE KALACAK"

Hüseyin Soykan, KARDEMİR olarak Türkiye'nin tek ray üreticisi olduklarını belirterek, bu alanda yetkin bir kurum olduklarını ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin çelik konusunda küresel anlamda haksızlığa uğratıldığını ifade eden Soykan, şunları kaydetti:

"Bir ülkede bir ürün üretilmiyorsa ve yurt dışına bağımlıysanız orada fiyattan önce onu tedarik edip edemeyeceğiniz konusu gündeme geliyor. Nitekim ülkemiz, maalesef bazı çelik tarifelerine maruz kalıyor. Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilmiyor. Yani bir nevi, kelime yanlış yere gitmesin ama bir ambargo yaşanıyor. Dolayısıyla ürünün Türkiye'de üretilmesi önemli. Elbette buralardan yapılacak ihracatlarla 100 milyonlarca dolar ülkemizde kalacak ve ülkemizin dış ticaret açığı kapatılmış olacak.

Tekrar ifade etmek istiyorum; Türkiye'de bir şeyin yapılabilir olması, özellikle bunun savunma, makine ve otomotiv sanayisinde kullanılabilir olması çok önemli. O noktada da KARDEMİR 82 yıllık bir şirket olarak, Türkiye'de Cumhuriyetimizin kurduğu ilk şirket olarak, 'fabrika kuran fabrika' olarak bu misyona, bu ve benzer ürünleriyle devam ediyor."

Soykan, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından İstanbul'da düzenlenen Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde yer alarak KARDEMİR'in yenilikçi faaliyetlerini anlatmaktan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

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