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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
10.12.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Kara Süleyman’ın mirasçılarına güzel haber!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Kara Süleyman’ın mirasçılarına güzel haber!

İstanbul Esenyurt’ta yarım asrı geride bırakan tapu sorunu çözüldü. İlçedeki 16 mahalleyi ve en az 50 bin kişiyi ilgilendiren kararı Yargıtay onadı. Kararla birlikte, hak sahipleri müstakil tapu sahibi olabilecek. Açılan davalar nedeni ile satış dahi yapamayan onbinlerce kişi, kararla birlikte rahat bir nefes almış oldu. Yüzlerce kişinin birbiri ile davalık olduğu dosyada, ‘Kara Süleyman’ lakaplı bir kişinin de mirasçılarının olduğu anlaşıldı.

YARGITAY’IN onama kararı verdiği dava dosyasının açılış tarihi 1970’li yılların sonu olarak görünüyor. Dava ilk önce Çatalca Kadastro Mahkemesinde açıldı. Ancak daha sonra Büyükçekmece Adliyesi açılınca dosya Büyükçekmece Kadastro Mahkemesi’ne geldi ve yeni bir dosya numarası aldı. Yüzlerce kişinin birbiri ile davalık olduğu dosya yıllar geçtikçe uzadı. Dava sürecinde, hak sahiplerinden bazıları ölünce, yerlerini mirasçıları devraldı.

180 DÖNÜME YAKIN ALAN
Onlarca klasörden oluşan dava dosyası, 16 mahalleyi ilgilendiren 8 parsel ve 179 bin 525 metrekarelik alanı kapsıyor. Hak sahipleri, sahip oldukları parselden, başka kişiler adına kayıt yapıldığı iddiası ile yargı yoluna gitti. Uzun süren yargılama sonrası mahkeme bilirkişi raporu aldırdı. Hazırlanan rapor sonrası mahkeme kararını Mart 2013’te verdi.

‘KARA SÜLEYMAN’IN MİRASÇILARI HAKLI BULUNDU
Mahkeme, 500’e yakın kişinin tarafı olduğu dosyada, taleplerin bir kısmını kabul ederken bir kısmını ise reddetti. Dosyada, çok sayıda kişinin ismi ise mirasçı olarak yer aldı. ‘Kara Süleyman’ lakaplı bir kişinin mirasçılarının taleplerinin kabul eden mahkemenin kararı Yargıtay’a gitti.

Kara Süleyman’ın mirasçılarına güzel haber

Karardan, belli bölgeleri etkilenecek mahallelerden biri de Esenyurt Örnektepe Mahallesi...

TEMYİZ SÜRECİ 5 YIL SÜRDÜ
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, 5 yıllık temyiz sürecinden sonra yerel mahkeme kararın onadı. Onama kararı ile birlikte, anılan mahallelerde yaşayan 50 bin kadar aile de rahat bir nefes aldı. Davalar nedeni ile satış yapamayan, kentsel dönüşüm uygulamasına giremeyen hak sahipleri, hisseli tapu yerine müstakil tapu sahibi olabilecek. Kararla birlikte, Esenyurt Belediyesi’nin imar uygulamasına başlayacağı öğrenildi.

Kara Süleyman’ın mirasçılarına güzel haber

Karar, ilçe genelindeki 16 mahallenin bazı bölümlerini kapsıyor.

TAŞINMAZLARINI DEĞERLENDİREBİLECEKLER
Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Av. Doğan Turan “Bu kararla, imar uygulamasının önündeki engel kalktı. Bu sorunu yaşayan kişi sayısı 50 bin seviyesinde. Bu kararla, insanların taşınmazlarını değerlendirme imkânı doğdu. Konunun yargısal çözümü ile binlerce kişinin yaşadığı yıllardır süregelen mağduriyetin önlenmesini, birçoğunun depreme dayanıksız ve riskli yapılardan oluştuğu bölgenin kentsel dönüşüm uygulamalarıyla yenilenmesi sağlanmış olacaktır.” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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