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Kar yağmaması en çok onları vurdu! Satışlar düştü

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

Şubat sonuna gelinmesine karşın özellikle Marmara’da ağır kış koşullarının yaşanmaması kış lastiği satışlarını vurdu.

Bu kış sıcaklıklar nispeten mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şubat ayının sonlarına gelinmiş olunmasına karşın, özellikle en büyük araç parkına sahip Marmara’da etkili bir kar yağışı görülmedi. Hal böyle olunca da lastik satışları dibe vurdu. Zira, kış lastiğini kar lastiği olarak düşünenlerin sayısı hayli fazla.

Dünya'nın haberine göre yoğun kar yağışının beklendiği ağır bir kışın geçirileceği yönündeki haberler, aralık ayında lastik satıcılarını stok, tüketicileri ise uygun kampanyalar ile alım yapmaya yöneltmişti. e-ticaret sitelerinin açıklamalarına göre, satışlar bu dönemde yüzde 80 dolaylarında artış göstermişti. Ancak bu aydan sonra beklenen kar yağışının bir türlü gelmesi yeni satışların önünü kesti. Bu yıl ağır kış koşullarının yaşanmadığını belirten Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Genel Sekreteri Güngör Kılınç, bu nedenle satışlarda ciddi düşüş yaşandığını söyledi. “Derneğimizin üyeleri stoklarını eritememekten şikayetçi" diyen Kılınç, bu durumun tüketici eğilimlerinden kaynaklandığının altını çizdi.

“İNDİRİMLİ FİYATTAN SATMAK ZORUNDA KALINIYOR”

Kış lastiği stoklarının döneminden önce yapıldığını bu nedenle hava şartlarını bekleyemediklerini ifade eden Güngör Kılınç, "Satılamayan lastikler elde kalıyor, 1 yıl sonra tekrar satışa çıkıyor. Bu hem ciroları düşürüyor, hem de ekstra depolama maliyeti anlamına geliyor" diye konuştu.

Kılınç, lastiklerin 10 yıl raf ömrü olduğunu ancak tüketicilerin bu konuda bilinçli olmadığını ve eski lastikleri almak istemediklerini dile getirdi. Kılınç, bu durum nedeniyle zorlandıklarını ve fiyat indirmek zorunda kalabildiklerini söyledi.

Etiketler: kış lastiği , kış lastiği cezası , kış lastiği uygulaması
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