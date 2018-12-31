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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Kar küreleri yılbaşında yok satıyor

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Kar küreleri yılbaşında yok satıyor

Yılbaşlarının vazgeçilmez hediyelerinden olan kar küreleri, bu senenin de en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Yılbaşının yaklaşmasıyla kutlama yapacak olanların hediye telaşı da başladı. Birçok vatandaş yakınlarına hediye almak için alışveriş merkezlerine akın ederken en çok tercih edilen ürünlerin başında senelerin vazgeçilmezi kar küreleri geliyor. Uzun yıllardır tercih edilmesine rağmen teknolojiyle harmanlanarak gerek müzikli gerek ışıklı fonksiyonlarıyla raflarda yerini alan kar küreleri, her bütçeye de hitap ediyor. Satıcılar ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar ise paha biçilemez bir hediye olduğunu belirtiyor.

“MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR HEDİYE”

Yılbaşı hediyesi için alışveriş merkezini tercih eden Nesli Yalavuz, kar küresi tercihinde manevi değerinin yüksek olmasının önemli olduğunu vurguladı. Eski hediyelerin bugün tekrardan kıymetlendiğini belirten Yalavuz, “Kar küresi sevdiklerimiz için değişik bir hediye tercihi. Özellikle kız çocukları için kar küresi paha biçilemez. Manevi değeri çok yüksek bir hediye. Eski hediyeler bugün tekrardan kıymetli. Eskilerin kıymetinden asla vazgeçilmez. Bu yılbaşında yakınlarıma hep kar küresi tercih ettim. Müzikli olması, mevsimin kış olmasından dolayı karlı havayı anımsatması ve yeni yılı temsil etmesinden dolayı biz de hediye tercihinde buna yönlendiriyor. Günümüzde her şey gibi kar küresi de modernize edilmiş. Biz de teknolojinin gerisinde kalamadığımız için modernizmi takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR”

Yeni yılı temsil etmesi ve karlı görüntüsünün tercih edilmesinde önemli olduğunu söyleyen esnaf Bünyamin Demir ise, “Bu yılbaşında da kar küreleri en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Bunlarda çeşitlilik önemli. Hem yeni yılı temsil etmekte, hem de mevsimler biraz karlı olduğu için çocuklara cazip gelmekte. Eskiden kar kürelerinde de basit ürünler vardı. Şimdi müzikli tarzdakiler tercih ediliyor. Bütçeye göre değişiyor tabi. Genel olarak insanlar birbirlerine yılbaşında hediye almayı seviyorlar” dedi.

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