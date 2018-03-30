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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
30.03.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Kapımız size her zaman açık

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Kapımız size her zaman açık

Bu yıl da Türkiye ekonomisinin yüksek oranda büyüyeceğini belirten Erdoğan “Biz yatırımcı söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum: Kapımız size her zaman açıktır. Türkiye’ye güvenin” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, hükümetin iç piyasayı daha da hareketlendirmeye dönük bir paket üzerinde çalıştığını belirterek, 2018 yılında da yüksek bir büyüme elde edileceğini söyledi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, “İç piyasayı daha da hareketlendirmeye dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz esnaftan çiftçiye kadar her kesime destek verecek yeni bir paketin çalışması içindedir” dedi. Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 7.4 büyüme ile G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını, büyümenin 2018 yılında da devam edeceğini belirten Erdoğan, “Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü bir haber vereyim: Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir kez daha bozacak” dedi.

‘TÜRKİYE’YE GÜVENİN’

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin giderek arttığını belirten Erdoğan “Biz sermaye, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ülkemizin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı var. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum: Kapımız size her zaman açıktır. Lütfen Türkiye’ye güvenin. Bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantçılarına prim vermeyin” diye seslendiği ve “Türkiye’nin imkanları ve potansiyeli hem sorunların üstesinden gelmeye, hem de ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yeterlidir. Hükumetimiz, üreten, çalıştıran, istihdam oluşturan, projesi olan herkesin yanındadır” dedi.

Özellikle yüksek teknoloji, yüksek istihdam yaratan yatırımcılara her türlü konuda destek sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini belirten Erdoğan “Geçtiğimiz günlerde yatırım ortamını iyileştirmek için çıkartılan kanun bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Devamı da gelecek” dedi.

İhracatın 2017 yılında 157 milyar doları aşarak tarihi rekora yaklaştığını belirten Erdoğan “Şubat sonu itibarıyla yıllık ihracat 159 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 2018 yılının bu bakımdan (ihracat) da bereketli geçeceği görünüyor” dedi. Erdoğan buna örnek olarak geçtiğimiz hafta yurtdışında bir fuarda savunma sanayi firmalarının 800 milyon dolarlık sipariş almalarını örnek gösterdi.

‘AFFEDİLİR YANI OLMAZ’

Erdoğan Avrupa Birliği’nde büyümenin ortalama yüzde 2.4 olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin büyümenin başarısının daha iyi anlaşılabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Bütün bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye’ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta ve hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklama yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Ortada bu denli büyük bir başarı var. Görünen köy kılavuz istemez. Biz yüzde 7-7.5’i konuşuyoruz hala bunlar konuşuluyor.”

“Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?” diyen Erdoğan “Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” dedi.

‘SEN YOLUNA BİZ YOLUMUZA’

Son dönemde döviz piyasalarında yaşanan oynaklığa da değinen Erdoğan, “Tutturmuşlar kur aşağı, kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye’nin ekonomisi ortadadır. Afrin operasyonu, gezi olayları, 17/25 Aralık... Bunları Türkiye geçirmedi mi? Bütün bunları geçirirken yüzde 11.3 büyüme yakaladık. Ortalama olarak da şimdi 7.4’lük büyümeyi yakaladık mı? Demek ki sizin o koyduğunuz kuralların hiç biri geçerli değil” dedi.

Ekonomide teori ve pratiğin farklı konular olduğunu da belirten Erdoğan, “Siz teori ile pratiği birleştiriyorsanız, bunu başarabiliyorsanız selamlarım. Ama başaramıyorsanız sen yoluna biz yolumuza. Eskiden derlerdi ki esnafın çarıklısı... Ama bakıyorsun ki önünde kariyeri olanlar da batıyor. Bu iş başka bir şey” dedi.

 

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